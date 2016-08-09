Список обладателей грантов будет доступен 10 августа
Жания Уранкаева
Список обладателей государственных грантов будет опубликован уже 10 августа в 00 часов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как нами сообщалось ранее, Республиканская конкурсная комиссия по присуждению образовательных грантов во главе с министром образования и науки РК Ерланом Сагадиевым работает с 4 августа. Имена казахстанцев, удостоившихся бесплатного обучения, будут опубликованы в государственных СМИ 10 августа.
Отметим, что в текущем году на технические и технологические специальности выделено 12 593 гранта. Около пяти тысяч грантов – на педагогические специальности, а для обучения специальностям в сфере сельского хозяйства и ветеринарии – 2 690 грантов. 3 000 грантов государство выделило на медицину и другие дисциплины.
Добавим,что на образовательные гранты по всей республике претендуют 59 677 человек, в том числе 47 342 абитуриента с казахским языком обучения, 12 335 выпускников школ с русским языком обучения.
Кроме того, по данным Министерства образования и науки РК, по предварительным итогам работы Республиканской конкурсной комиссии по присуждению образовательных грантов стало известно, что некоторое количество обладателей знака "Алтын белгі" не получат возможности бесплатного обучения по государственным грантам.