Фото: Almaty.tv
Президент
Список погибших в январских событиях будет опубликован – Токаев
Магер Юлия
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме в столичном Дворце школьников, на участке №59, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Как идет расследование по январским событиям? Что известно по спискам погибших?" - задали журналисты вопросы Президенту.

"Сейчас пять с половиной тысяч уголовных дел возбуждено, 500 уголовных дел направлены в суд, и я хотел бы обратить внимание на то, что лишь 23 человека привлечены к реальным срокам наказания. Это говорит о том, что мы очень тщательно подходим к расследованию этого трагического события. Как я уже сказал, мы уверены в том, что повторения, рецедива трагического января в нашей стране не будет, и залог этому, кстати говоря, сегодняшний референдум. Мы извлекли соответствующие уроки", - сказал Глава государства.

Ответил он и на вопрос о списках погибших.

"Что касается списка погибших, естественно, он будет опубликован, будет известен всей нашей общественности. Там очень много погибших, как я уже сказал, которые представляли, так сказать, террористическую сторону, те люди, которые своими действиями хотели подорвать государственный строй. Но есть и люди, которые не имели отношения к этим организованным вылазкам против нашего государства. В связи с этим мы, конечно же, соболезнуем и сожалеем. Все военнослужащие, которые были в этом задействованы, я не оправдываю действия против гражданского населения, естественно будут привлечены к ответственности. Расследование ведется, баллистическая экспертиза проводится, поэтому все будет известно", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

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