Список претендентов на образовательные гранты расширили в РК

В Казахстане в конкурсе на получение образовательного гранта теперь могут участвовать новые категории граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.
со ссылкой на Zakon.kz
.
Правительство РК приняло постановление
от 21 апреля 2021 года, которым внесло изменения в 2 постановления по вопросам получения высшего образования. Так, в Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования внесены дополнения.
В конкурсе на получение образовательного гранта теперь также могут участвовать новые категории граждан:
- дети из семей, в которых воспитываются четверо и более несовершеннолетних детей,
- дети из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет,
- дети из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов первой и второй групп.
Для указанных категорий граждан установлены следующие размеры квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования:
- детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, - 5 процентов;
- детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, - 1 процент;
- детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов первой и второй групп, - 1 процент.
Постановление вводится в действие с 7 мая 2021 года.