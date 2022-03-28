В связи с улучшением эпидемиологической ситуации часть пунктов вакцинации при ТРЦ/ТД прекратили свою деятельность в Нур-Султане. Об этом сообщило Управление общественного здравоохранения города, передает Kazpravda.kz.

Так, в настоящее время пункты вакцинации расположены в ТРЦ "Абу Даби Плаза" и ЖД-вокзале "Нурлы жол" (новый вокзал), а также в 26 организациях первичного звена (поликлиники).

Горздрав отметил вклад горожан в формирование коллективного иммунитета, а также подчеркнул особую важность работы по иммунизации горожан. На момент деятельности прививочных пунктов в коммерческих зонах было провакцинировано свыше 160 тыс. горожан.

"Только вакцинация и ревакцинация могут обезопасить ваше здоровье и здоровье близких вам людей", – отметили в управлении.