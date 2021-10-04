Список запрещенных наркотических средств и психотропных веществ расширили в Казахстане
Список запрещенных наркотических средств и психотропных веществ расширили в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2021 года №677 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 470 «Об утверждении Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, Сводной таблицы об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, Списка заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ».
В частности, постановлением дополнен список наркотических средств и психотропных веществ, использование которых в медицинских целях запрещено: Митрагинин (9-метокси-коринантеидин); Метиловый эфир 3-метил-2-(1-(пент-4-ен-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты (ММВ-022); Метиловый эфир 3,3-диметил-2-(1-(пент-4-ен-1-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты (MDMB-4en-PINACA); Метиловый эфир 3,3-диметил-2-(9-(циклогексилметил)-9Н-карбазол-3- карбоксамидо) бутановой кислоты (MDMB-CHMCZCA); Метиловый эфир 3,3-диметил-2-(1-(бут-3-ен-1-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты (MDMB-3еn-BUTINACA); Метиловый эфир 3-метил-2-(1-метил-1H-пирроло[2,3-b]пиридин-3-карбоксамидо) бутановой кислоты; N-бензил-1-метил-lH-пирроло[2,3-b]пиридин-3-карбоксамид; N,1-дибензил-1H-индазол-3-карбоксамид; N,1-дибутил-1H-индазол-3-карбоксамид; Хинолин-8-ил-3-(пиперидин-1-ил-сульфанил) бензоат; N-(1-адамантанил)-1-(4-фторбутил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (4-Fluoro ABUTINACA).
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.