Список зарегистрирован

Вопрос о регистрации партийного списка ОО «Народная партия Казахстана» на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК был рассмотрен на заседании Центральной избирательной комиссии под председательством Нурлана Абдирова.

В заседании приняли участие председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев, территориальные избирательные комиссии областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента (в режиме ВКС). Также были приглашены ответственные должностные лица Генеральной прокуратуры, минис­терств юстиции, внутренних дел, финансов, представитель миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ.

Как напомнил Нурлан Абдиров, Центральная избирательная комиссия допустила к участию в выборах депутатов Мажилиса Парламента, избираемых по партийным спис­кам, все 7 зарегистрированных в Казахстане политических партий.

Документы Народной партии Казахстана о выдвижении партийного спис­ка на выборы депутатов Мажилиса Парламента были переданы в ЦИК 1 февраля. В соответствии с избирательным законодательством Центральной избирательной комиссией проведены соответствующие процедуры по определению соответствия кандидатов требованиям, предъявляемым Конституцией и Конс­титуционным законом «О выборах».

Как сообщил на заседании член ЦИК Шавхат Утемисов, Народная партия Казахстана представила партийный список из 52 человек. В этом списке 17 кандидатов – женщины, молодежь и лица с инвалид­ностью, что составляет в совокупнос­ти 32,7%. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конс­титуционного закона о выборах.

Шавхат Утемисов также сообщил, что политические партии, выдвинувшие партийные списки, вносят избирательный взнос на счет Цент­ральной избирательной комиссии в пятнадцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законодательством РК, за каждое лицо, включенное в партийный список.

Политические партии, получившие 5% и более голосов избирателей, принявших участие в голосовании на предыдущих выборах депутатов Мажилиса, избирательный взнос не вносят. Учитывая, что на парламентских выборах 2021 года Народная партия Казахстана получила 9,1% голосов избирателей, от уплаты избирательного взноса за кандидатов на нынешних выборах партия освобождается.

На заседании было принято пос­тановление ЦИК «О регистрации партийного списка Общественного объединения «Народная партия Казахстана» на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Пар­ламента Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года». Зарегистрированные кандидаты получили соответствующие удостоверения.

Закрывая заседание, председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что партийный список Народной партии Казахстана зарегистрирован, и теперь партия вправе открыть специальный временный счет для формирования избирательного фонда.