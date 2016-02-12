​Список зарегистрирован

Центризбиркомом принято постановление о регистрации партийного списка кандидатов от Общенациональной социал-демократической партии, выдвинутых на выборы депутатов Мажилиса Парламента РК.
– В списке партии 23 кандидата. Все они проверены на соответствие требованиям Конституции и закону о выборах. Также поступила справка из налоговых органов о том, что они сдали соответствующие справки. Что касается избирательного взноса, он уплачен в полном объеме, – сказал на заседании секретарь ЦИК РК Бахыт Мельдешов.
Председатель Центризбиркома Куандык Турганкулов вручил присутствовавшему на заседании ЦИК РК заместителю руководителя республиканского предвыборного штаба ОСДП Асхату Рахимжанову удостоверение кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, а также передал ему удостоверения всех кандидатов в депутаты Мажилиса от ОСДП, включенных в партийный список.
– Все 23 кандидата зарегистрированы, никаких проблем с юридической точки зрения при регистрации списка не было, – отметил на брифинге по итогам регистрации партсписка Асхат Рахимжанов.
Как сообщили в ЦИК, по состоянию на 11 февраля 2016 года в Центризбирком представлено 6 выдвинутых партийных списков. Зарегистрированы партийные списки партии «Нур Отан», ДПК «Ак жол», НДПП «Ауыл», КНПК и ОСДП.
Кроме того, на заседании Центризбиркома внесены изменения в постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 4 февраля 2016 года «Об определении типографий по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на очередных выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 20 марта 2016 года», согласно которым изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов маслихатов для города Алматы, Алматинской, Атырауской и Мангистауской областей будет осуществлять ТОО «АВК +».