​Список зарегистрирован

Центризбиркомом принято постановление о регистрации партийного списка кандидатов от Общенациональной социал-демократической партии, выдвинутых на выборы депутатов Мажилиса Парламента РК.

– В списке партии 23 кандидата. Все они проверены на соответствие требованиям Конституции и закону о выборах. Также поступила справка из налоговых органов о том, что они сдали соответствующие справки. Что касается избирательного взноса, он уплачен в полном объеме, – сказал на заседании секретарь ЦИК РК Бахыт Мельдешов.

Председатель Центризбиркома Куандык Турганкулов вручил присутствовавшему на заседании ЦИК РК заместителю руководителя республиканского предвыборного штаба ОСДП Асхату Рахимжанову удостоверение кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, а также передал ему удостоверения всех кандидатов в депутаты Мажилиса от ОСДП, включенных в партийный список.

– Все 23 кандидата зарегистрированы, никаких проблем с юридической точки зрения при регистрации списка не было, – отметил на брифинге по итогам регистрации партсписка Асхат Рахимжанов.

Как сообщили в ЦИК, по состоянию на 11 февраля 2016 года в Центризбирком представлено 6 выдвинутых партийных спис­ков. Зарегистрированы партийные списки партии «Нур Отан», ДПК «Ак жол», НДПП «Ауыл», КНПК и ОСДП.

Кроме того, на заседании Центр­избиркома внесены изменения в постановление Центральной избирательной комиссии Респуб­лики Казахстан от 4 февраля 2016 года «Об определении типографий по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на очередных выборах депутатов маслихатов Республики Казах­стан, назначенных на 20 марта 2016 года», согласно которым изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов мас­лихатов для города Алма­ты, Алматинской, Атырауской и Мангистау­ской областей будет осуществлять ТОО «АВК +».