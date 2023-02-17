СПК "Туркестан" незаконно выдавала займы инвесторам – АЗРК

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана внесло предписание в адрес Социально-предпринимательской корпорации «Туркестан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

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Установлено, что СПК «Туркестан» с марта 2018 по октябрь 2020 года в рамках реализации инвестиционных проектов предоставляла займы инвесторам на общую сумму 5,7 млрд тенге по ставке вознаграждения от 0,01 до 14% годовых от суммы займа.

Однако такой вид деятельности по уставу у СПК не предусмотрен. Нет его и в перечне видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более 50% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, утвержденного постановлением Правительства РК от 28 декабря 2015 года №1095.

«Департамент, руководствуясь нормами Предпринимательского кодекса РК, вынес СПК «Туркестан» предписание о прекращении вида деятельности по предоставлению займов.

Однако социально-предпринимательская корпорация направила административный иск о признании незаконным и отмене предписания в специализированный межрайонный административный суд Туркестанской области», – проинформировали в АЗРК.

22 сентября 2022 года суд частично удовлетворил адмиск корпорации, отменив предписание антимонопольного органа только в части выдачи займа для реализации механизма стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Но тем же решением СМАС установил незаконную выдачу займа в рамках реализации инвестпроектов.

На данном этапе СПК «Туркестан», не согласившись, направила апелляционную жалобу в судебную коллегию по административным делам Туркестанского облсуда.