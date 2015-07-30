Сплачивать на большие дела Свежий выпуск 441 Александра МАДИЯРОВА, председатель Карагандинского областного филиала ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения»

Перед отраслевыми профсоюзами встала цель – адаптировать работу к происходящим переменам, выработать позиции и подходы, наполнить деятельность новым содержанием. Тому будет способствовать и принятый в прошлом году новый Закон РК «О профсоюзах», направленный на усиление роли профсоюзов в социальном партнерстве, защите человека труда, модернизации проф­движения.

Вместе с тем я хорошо понимаю, что, требуя соблюдения законодательства от работодателя, члены проф­союза, а это 95% всех работающих в системе здравоохранения области, сами должны соответствовать требованиям дня, быть конкурентными. В последние годы государством много внимания было уделено развитию специализированной медицинской помощи. Теперь предстоит сделать конкретный шаг в сторону первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Ведь именно в поликлиниках должны заниматься профилактикой здоровья населения. Но начинать мы должны с себя. Именно поэтому профсоюзы 13 лет подряд являются инициаторами проведения спартакиады медицинских работников. В нашей работе важны и профессионализм, и физическое состояние.

Чтобы проводить раннее выявление заболеваний, а именно такая задача ставится перед учреждениями ПМСП, надо постоянно повышать знания, совершенствоваться. С целью повышения престижа работников здравоохранения профсоюз проводит профессиональные конкурсы и чествования лучших работников. С 2010 года областным профсоюзом приобретено 160 санаторных путевок на 7 млн тенге, причем 50% стоимости путевки оплачивает филиал. Приобретаются путевки для оздоровления детей и организовывается семейный отдых.

Все стало возможным благодаря социальному партнерству, коллективному договору, по которому строим свои взаимоотношения с управлением здравоохранения, руководителями медицинских учреждений. Что этот документ дал нам, когда начался переход госпредприятий здравоохранения на организационно-правовую форму «предприятия с правом хозяйственного ведения»? Ведь наряду с плюсами этот процесс привнес и минусы. В частности, работники медицинских предприятий теряют статус гражданских служащих и, как результат, лишаются некоторых льгот. Но все нормативы были сохранены путем их включения в коллективные договоры.

С нашим главным социальным парт­нером – управлением здравоохранения области сложилась система взаимоотношений, направленная на обеспечение интересов обеих сторон в урегулировании трудовых и социально-экономических вопросов. Мы договорились предоставлять полную и достоверную информацию о перспективных планах и направлениях деятельности, затрагивающих социально-экономические гарантии работников. Работодатели не препятствуют представителям выборных проф­союзных органов в посещении организаций для реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав.

В условиях реформирования отрасли серьезное внимание уделяется предоставлению гарантий работникам при сокращении штата и реорганизации учреждений здравоохранения. В такой ситуации важную роль играет тесное взаимодействие социальных партнеров. И самым главным, на мой взгляд, является желание сторон не допустить трудового конфликта. И когда работники медицинского предприятия поставили нас в известность о несвоевременном и неполном перечислении обязательных пенсионных взносов начиная с 2009 года, то мы сразу вышли с письмом на руководителя управления. Получили обстоятельный ответ о принятых мерах. Оперативность действий не дала конфликту углубиться, позволила защитить законные права работников.

Или другой пример. В августе прошлого года по приказу управления здравоохранения о передаче имущественного комплекса диагностического центра КГП «Областной медицинский центр» сотрудников организации уведомили о сокращении штатов. К нам посыпались жалобы от медиков – они боялись остаться без работы. Дважды с руководителем управления мы выезжали на место, встречались с коллективом, составили персональный план трудоустройства, разъяснили ситуацию. Люди успокоились. Взаимодействие сторон предотвратило конфликт, все работники ОМЦ были трудоустроены. Больше жалоб по этому поводу не получали.

В паводковый период нынешней весной в регионе пострадали 22 семьи медицинских работников. Была соз­дана совместная комиссия из представителей отраслевого профсоюза и управления области, открыт благо­творительный счет. Отовсюду люди перечислили однодневный заработок – около 22 млн тенге. Благотворительная помощь пострадавшим оказывалась поэтапно. Ни одну семью не оставили без существенной поддержки. Дополнительно к Дню медицинского работника 37 пострадавшим от наводнения вручили по 200 тыс тенге.

Сегодня профсоюзными организациями ведется активная работа по контролю над возмещением транспортных расходов, связанных с разъездным характером деятельности, предоставлением льгот и компенсаций работникам, занятым в госсекторе здравоохранения и проживающим в сельской местности и поселках городского типа. Карагандинский филиал профсоюза обратился в управление здравоохранения и областной маслихат с письмом о реализации права компенсации на коммунальные услуги и об увеличении размера компенсации на приобретение угля с 3 000–4 000 тенге в год, явно недостаточной в наших климатических условиях, до 6 000–8 000 тенге.

Мы все должны понимать, что осуществление очень четкого, детально выстроенного для внедрения Плана нации зависит от каждого служащего и гражданина. Если скажу, что персонально зависит, то вряд ли преувеличу. Очевидна в том и роль общественных организаций: им следует уметь вовремя заметить проблемы, найти пути их решений и совместно с работодателем защитить права, не допустив конфликтов и противостояний, которые мешают реализации государственных планов и намеченных задач.



