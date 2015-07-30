Сплачивать на большие дела

Свежий выпуск
441
Александра МАДИЯРОВА, председатель Карагандинского областного филиала ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения»
Перед отраслевыми профсоюзами встала цель – адаптировать работу к происходящим переменам, выработать позиции и подходы, наполнить деятельность новым содержанием. Тому будет способствовать и принятый в прошлом году новый Закон РК «О профсоюзах», направленный на усиление роли профсоюзов в социальном партнерстве, защите человека труда, модернизации проф­движения.
Вместе с тем я хорошо понимаю, что, требуя соблюдения законодательства от работодателя, члены проф­союза, а это 95% всех работающих в системе здравоохранения области, сами должны соответствовать требованиям дня, быть конкурентными. В последние годы государством много внимания было уделено развитию специализированной медицинской помощи. Теперь предстоит сделать конкретный шаг в сторону первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Ведь именно в поликлиниках должны заниматься профилактикой здоровья населения. Но начинать мы должны с себя. Именно поэтому профсоюзы 13 лет подряд являются инициаторами проведения спартакиады медицинских работников. В нашей работе важны и профессионализм, и физическое состояние.
Чтобы проводить раннее выявление заболеваний, а именно такая задача ставится перед учреждениями ПМСП, надо постоянно повышать знания, совершенствоваться. С целью повышения престижа работников здравоохранения профсоюз проводит профессиональные конкурсы и чествования лучших работников. С 2010 года областным профсоюзом приобретено 160 санаторных путевок на 7 млн тенге, причем 50% стоимости путевки оплачивает филиал. Приобретаются путевки для оздоровления детей и организовывается семейный отдых.
Все стало возможным благодаря социальному партнерству, коллективному договору, по которому строим свои взаимоотношения с управлением здравоохранения, руководителями медицинских учреждений. Что этот документ дал нам, когда начался переход госпредприятий здравоохранения на организационно-правовую форму «предприятия с правом хозяйственного ведения»? Ведь наряду с плюсами этот процесс привнес и минусы. В частности, работники медицинских предприятий теряют статус гражданских служащих и, как результат, лишаются некоторых льгот. Но все нормативы были сохранены путем их включения в коллективные договоры.
С нашим главным социальным парт­нером – управлением здравоохранения области сложилась система взаимоотношений, направленная на обеспечение интересов обеих сторон в урегулировании трудовых и социально-экономических вопросов. Мы договорились предоставлять полную и достоверную информацию о перспективных планах и направлениях деятельности, затрагивающих социально-экономические гарантии работников. Работодатели не препятствуют представителям выборных проф­союзных органов в посещении организаций для реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав.
В условиях реформирования отрасли серьезное внимание уделяется предоставлению гарантий работникам при сокращении штата и реорганизации учреждений здравоохранения. В такой ситуации важную роль играет тесное взаимодействие социальных партнеров. И самым главным, на мой взгляд, является желание сторон не допустить трудового конфликта. И когда работники медицинского предприятия поставили нас в известность о несвоевременном и неполном перечислении обязательных пенсионных взносов начиная с 2009 года, то мы сразу вышли с письмом на руководителя управления. Получили обстоятельный ответ о принятых мерах. Оперативность действий не дала конфликту углубиться, позволила защитить законные права работников.
Или другой пример. В августе прошлого года по приказу управления здравоохранения о передаче имущественного комплекса диагностического центра КГП «Областной медицинский центр» сотрудников организации уведомили о сокращении штатов. К нам посыпались жалобы от медиков – они боялись остаться без работы. Дважды с руководителем управления мы выезжали на место, встречались с коллективом, составили персональный план трудоустройства, разъяснили ситуацию. Люди успокоились. Взаимодействие сторон предотвратило конфликт, все работники ОМЦ были трудоустроены. Больше жалоб по этому поводу не получали.
В паводковый период нынешней весной в регионе пострадали 22 семьи медицинских работников. Была соз­дана совместная комиссия из представителей отраслевого профсоюза и управления области, открыт благо­творительный счет. Отовсюду люди перечислили однодневный заработок – около 22 млн тенге. Благотворительная помощь пострадавшим оказывалась поэтапно. Ни одну семью не оставили без существенной поддержки. Дополнительно к Дню медицинского работника 37 пострадавшим от наводнения вручили по 200 тыс тенге.
Сегодня профсоюзными организациями ведется активная работа по контролю над возмещением транспортных расходов, связанных с разъездным характером деятельности, предоставлением льгот и компенсаций работникам, занятым в госсекторе здравоохранения и проживающим в сельской местности и поселках городского типа. Карагандинский филиал профсоюза обратился в управление здравоохранения и областной маслихат с письмом о реализации права компенсации на коммунальные услуги и об увеличении размера компенсации на приобретение угля с 3 000–4 000 тенге в год, явно недостаточной в наших климатических условиях, до 6 000–8 000 тенге.
Мы все должны понимать, что осуществление очень четкого, детально выстроенного для внедрения Плана нации зависит от каждого служащего и гражданина. Если скажу, что персонально зависит, то вряд ли преувеличу. Очевидна в том и роль общественных организаций: им следует уметь вовремя заметить проблемы, найти пути их решений и совместно с работодателем защитить права, не допустив конфликтов и противостояний, которые мешают реализации государственных планов и намеченных задач.

Популярное

Все
Как вырастить 10 детей и стать бизнес-вумен
Петардой взорвали щенка
Около тысячи национальных флагов украсят Алматы в праздничные дни
На 28 млн тенге нагрели мошенники потенциального инвестора
День библиотекаря отмечают в Казахстане
Как выживают библиотеки?
В Шымкенте началось строительство экопарка
Спасибо, что вы есть!
Забег на гору – добрая традиция
В Кокшетау проходит выставка работ Бектаса Каримулы «Жауырындағы сырлы өнер»
Библиотеки Алматы – лучшие в Казахстане
Аким Мангистау предложил создать специальную зону беспошлинной торговли
Новый рубеж в исследовании регуляции активности генов
В преддверии праздника госнаградами и знаками отличия награждены члены и актив АНК
Погожий день порядком славен
В Алматы проходят матчи Лиги чемпионов УЕФА
Новоселье всегда праздник
Большие дела добрых сердец
Приоритет на инвестиции в национальную экономику
Четыре дома культуры в одном городе
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие
Команда Казахстана по керлингу впервые в истории пробилась в плей-офф ЧМ
Вместе почти 60 лет: супруги Джангазиевы раскрыли секреты семейного счастья
Чемпионат мира по боксу: определен состав молодежной команды Казахстана
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
Реконструкция близится к завершению
29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана
День Республики – символ гордости и независимости
Сахарный завод временно прекратил прием сырья в области Жетысу
Уникальным ландшафтом Алматинской области восхитились зарубежные воздухоплаватели
Новый президент и путь в ЕС: главное о выборах в Молдове
В Кыргызстане пропали шесть человек после схода лавины
Редкие породы собак представили на выставке «Созвездии псовых» в Алматы
В Шымкенте задержаны члены молодежных ОПГ
Все дома Сарани подключены к теплу - Минэнерго
Запущен новый завод
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом

Читайте также

Погожий день порядком славен
В Шымкенте началось строительство экопарка
Новоселье всегда праздник
Университет спорта введут в строй в следующем году

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]