фото Игоря Бургандинова

Масштабное событие направлено на развитие технического и профессионального образования, повышение престижа рабочих специаль­ностей и улучшение качества подготовки квалифицированных кадров в стране. Организатором традиционного первенства выступает Министерство просвещения, а оператором – НАО «Talap».

Торжественная церемония открытия прошла в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева, объединив в одном зале более 840 конкурсантов из всех регионов страны. Перед началом соревнований участники команд с гордостью пронесли по сцене флаги своих областей, создав особую атмосферу единства.

Главным и самым волнующим моментом стал выход победителей прошлых чемпионатов. Вместе с вице-министром просвещения Жайыком Шарабасовым они нажали на символическую кнопку запуска, дав старт этому значимому событию.

– Поздравляю с началом XI республиканского чемпионата WorldSkills Kazakhstan 2026, который проводится в стране с 2015 года. Это не только соревнование профессионального мастерства, но и важный инструмент в вопросах качественной подготовки в колледжах. Для соответствия международным требованиям в образовательных программах наряду с профессиональными применяются стандарты WorldSkills. Итоговая аттестация проводится в формате демонстрационных экзаменов, выдается специальный паспорт компетенций. Региональные чемпионаты и конкурсы, проводимые во всех регионах страны, охватывают более 100 тысяч студентов и экспертов. WorldSkills Kazakhstan стал общенациональным движением профессио­нального мастерства, – сказал в приветственной речи Жайык Шарабасов, добавив, что в условиях стремительного развития технологий чемпионат позволит участникам продемонстрировать свои профессиональные навыки, умения применять искусственный интеллект и зеленые достижения.

В этом году соревнования охватят 44 компетенции в рамках шести ключевых направлений: информационно-коммуникационные, производственные и инженерные, строительные технологии, а также транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, креативные индустрии и дизайн. По информации организаторов, главная особенность нынешнего чемпионата – интеграция инструментов ИИ в отдельные модули конкурсных заданий. Такое нововведение позволит молодым специалистам на практике продемонстрировать владение современными цифровыми знаниями.