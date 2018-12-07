​Сплав, востребованный во всем мире

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Раиса Нуркашева

Свое 25-летие Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан (РГП «НЦКПМС РК») отметил подписанием меморандума с одним из крупнейших в мире производителей рудотермических печей – китайским заводом JinZhou Tian Sheng HeavyIndustry Co.Ltd (JZTSHI). Почетными гостями этой торжественной церемонии стали советник Главы государства Владимир Школьник, президент НАН РК Мурат Журинов, секретарь горкома компартии КНР Цзиньчжоу Ванг Деджиа.

Главной целью документа стала организация в китайском городе Цзиньчжоу совместного НИИ металлургической продукции, осуществление различных проектов. В том числе строительство в Кыргызстане и Иране ферросплавных заводов по производству ферросиликоалюминия, известного в мире как «казахстанский сплав». Сотрудничество также затрагивает подготовку кадров и другие вопросы, касающиеся развития горно-металлургической отрасли двух стран. Все это послужит реализации государственных программ Казахстана и Китая – «Нұрлы жол» и «Один пояс – один путь».

Генеральный директор РГП «НЦКПМС РК» Абдурасул Жарменов сообщил, что китайский производитель заинтересовался их технологиями и предложил открыть в Китае филиал центра.

– Сумма инвестиций в разработке Национального центра за годы его деятельности превысила 3,5 млрд долларов, – продолжил гендиректор. – По нашим технологиям на разных континентах запущены промышленные объекты, которые ежегодно производят продукции на 4 млрд долларов. Сейчас в Бразилии, Иране, Кыргызстане и Казахстане строятся печи по выпуску разработанного нашими учеными «казах­станского сплава». В 1996 году, когда я докладывал Главе государства о работе над этим сплавом, он высказал ценное предложение, которое мы внедрили в технологический процесс. В науке, как вы знаете, самое главное – идея. Поэтому Президент по праву яв­ляется автором этого нового сплава.

На вопрос, почему НЦКПМС выбрал партнером именно JZTSHI, Абдурасул Жарменов ответил, что предварительно они изучали металлургические заводы в Германии, Норвегии и других странах. В одном Китае они осмотрели 15 заводов. Но именно JZTSHI оказался подходящим, и ему предоставили эксклюзивные права на изготовление рудотермических печей для производства «казахстанского сплава».

Ученые сообщили, что ферросиликоалюминий во всем мире признан наиболее дешевым и лучшим в сталелитейном произ­водстве среди применяемых ферросплавов. Выяснилось также, что этот сплав значительно сокра­щает себестоимость производства других ферросплавов, если его использовать вместо реагентов. Хорошие результаты также показало применение «казахстанского сплава» в производстве взрывчатых веществ вместо дорогого порошкового алюминия. Во-первых, получается экономичнее, во-вторых, многократно увеличивается мощность производимых взрывчатых веществ.

Генеральный директор JZTSHI Ли Баоджин, поздравляя партнеров с подписанием меморандума, выразил уверенность, что совместное сотрудничество, обмен идеями позволят создавать такие же уникальные технологии, которые станут так же востребованы во всем мире, как «казахстанский сплав». 

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