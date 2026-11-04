Сплетение трудолюбия и успеха

Фото Рапиша Толепа

Один в поле воин

История первого в регионе мастера плетения из лозы Ербола Аширбека уникальна. С первых минут знакомства становится ясно: умелец не привык идти легким, проторенным до него путем, наоборот, избегает освоенных многими рыночных «ниш» и всегда нацелен на оригинальные бизнес-идеи. Но обо всем по порядку.

Герой нашего рассказа – кызылординец. В 2006 году после окончания школы № 8 им. П. Осипенко поступил в местный Высший колледж при университете «Болашак» по специальнос­ти «информационные системы». Отслужив в армии, стал работать в коммерческих структурах.

– Чем бы я ни занимался, всегда мечтал открыть свое дело – оригинальное и особенное, – поделился собеседник. – К примеру, мы с братом Русланом одними из первых в городе взялись устанавливать на бензобаки грузовиков системы транспортного GPS-мониторинга. Потом я занимался заливкой под ключ эпоксидных 3D-полов, брался ремонтировать все виды бытовой техники.

Однажды один из близких мне людей посоветовал заняться­ изготовлением мебели из ротанга. Это в чем-то экзотичное ремесло ручного плетения меня сразу зацепило. Тем более что в области таких производителей еще не было.

Задумано – сделано. Ербол стал изучать эту сферу в плане цен на расходный материал – натуральную лозу, пальмовые лианы, искусственные волокна для ротанга. Оценивал потребительский спрос на плетеную мебель. Даже ездил в соседний Узбекистан обучаться секретам ремесла. Однако для запуска серийного производства не хватало стартового капитала. Тогда предприимчивый новатор пошел на риск, решив продать свой новый, только что купленный легковой автомобиль. Этих средств едва хватило на покупку сырья и оборудования. Пришлось влезать в долги, однако за господдержкой и льготными займами Ербол не обращался, зная, что изготовление мебели из ротанга – далеко не тот вид бизнеса, который бы позволил, особенно на первых порах, стабильно получать прибыль и вовремя выплачивать проценты по кредиту.

Вот так ровно год назад в нас­пех обустроенной мастерской во дворе дома и начался его проект.

Под брендом Q_mebel

Ербол сразу решил выпускать качественный товар. Зная, что почти 90% ротанговой мебели сегодня прибывает в республику из Узбекистана, он для улучшения качества плетеных изделий стал использовать в их каркасе толстостенные трубы и профили. А прямые поставки ротанга и каленого стекла из Узбекистана в Кызылорду позволили существенно экономить на расходном материале.

Самым надежным деловым партнером Ербола вновь стал его брат Руслан – опытный сварщик. Он изготавливал шаблоны, сваривал каркасы мебели.

А вот найти плетельщиков оказалось крайне непростой задачей. Дело в том, что плетение из полиротанга – синтетического полимерного материала, имитирующего натуральный ротанг по текстуре и внешнему виду, крайне трудоемкий процесс. Это не простая сборка мебели, но целое искусство, требующее мастерства, усидчивости, терпения, аккуратности и исключительно ручного труда.

Ербол разъяснил, что кресла, столы, диваны из ротанга невозможно массово производить на станках наподобие мебели из ДСП или пластика, поскольку никакие современные технологии пока не в состоянии автоматизировать процесс плетения.

– Каждое изделие из ротанга оплетается вручную, поэтому на изготовление одного предмета может уйти от нескольких дней до недели, – рассказал предприниматель. – Даже при сдельно-премиальной оплате труда найти мастеров по плетению мебели в Кызылорде не удавалось. Кого бы я ни приглашал, все они через несколько дней уходили под разными предлогами. Убедился: современная молодежь все чаще ищет легких денег и быстрого успеха, избегая долгого и упорного труда.

Оставшись один, Ербол не изменил своей цели: с раннего утра до позднего вечера не выходил из своего цеха. Сначала делал по два кресла в день, а набив руку – по пять. Позже под первым ротанговым брендом региона Q_mebel он уже за пять дней изготовил обеденный комплект со столом на восемь персон.

Эффект на четыре стороны

– Недавно, когда я искал работников, мне подсказали, что мебель можно производить в учреждении департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области, – продолжил Ербол. – Переговорив с руководством ДУИС, я зарегис­трировал ИП «Әшірбек» и заключил с учреждением договор через РГП «Enbek.kz». В колонии мне выделили участок под цех. Так ротанговое дело нашло свое новое развитие.

Как поделился и. о. начальника учреждения № 60 подполковник юстиции Ерлик Маханов, произ­водство мебели из ротанга в колонии превратилось в убедительный пример успешного социального бизнеса.

– Проект выгоден всем сторонам, – отметил Ерлик Маханов. – Предприниматели развивают бизнес, осужденные обеспечены стабильным заработком, а государство получает эффективную систему ресоциализации. Но самое главное – после освобождения граждане возвращаются в общество с востребованной профессией и готовыми навыками.

Сегодня осужденные заняты в швейном производстве, металлообработке, животноводстве, выпуске бетонных изделий, парикмахерских и центрах по ремонту техники. И новая профессия привлекла внимание ряда заключенных.

− Вначале интерес к делу проя­вили два сварщика и три плетельщика, а сейчас в произ­водстве занято уже десять человек, – рассказал Ербол Аширбек. – Обучать осужденных новой профессии – это новый уровень развития и для меня. Я принял людей, знающих этот поделочный материал, а главное – желающих работать и зарабатывать. Так как спрос на ротанговую мебель в стране растет, каждый из них, когда выйдет на свободу, будет востребованным специалистом. Я сам намерен обеспечить работой тех, у кого скоро завершаются сроки наказания.

Поточным методом

В планах Ербола Аширбека – выпускать мебель из ротанга поточным методом. К нему уже не раз поступали крупные заказы от владельцев летних террас и кафе. Но чтобы справиться с большими объемами, ему требуется дополнительная рабочая сила.

– Спрос на ротанг растет, – удовлетворенно констатирует Ербол. – Основные потребители плетеной мебели – кафе, рестораны, гостиницы, обустроенные пляжи и зоны отдыха, дачники. У подобных изделий масса преимуществ: они долговечны, сделаны из гипоаллергенного сырья, влагостойки, не боятся солнца, осадков и загрязнения. Разумеется, речь идет о плетении из синтетических волокон, которые и протираются, и моются очень быстро.

Пока мастер специализи­руется на плетении обеденных групп от 4 до 12 персон со стандартными моделями кресел – «Деко», «Милано», «Альфино», «Челси», «Шанель» и «Изабелла». Они отличаются друг от друга по дизайну, форме, типу плетения и цвету.

При расширении производства Ербол планирует наладить выпуск плетеных диванов, шезлонгов, шкафов, журнальных столиков и кресел-коконов.

– Мебель из ротанга востребована в теплое время года в основном в южных регионах, – отмечает мастер. – Но в нашей области ежегодно открывается множество новых зон отдыха. Моя цель – нарастить обороты и масштабировать производство, поэтому сейчас я изучаю возможности для расширения бизнеса.