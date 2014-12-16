Свежий выпуск

Сплоченность и гармония

Асма КАЛЫБЕКОВА, руководитель научно-экспертной группы Ассам
Мне особенно импонирует то, что Президент ассоциирует независимость с каждым гражданином страны, каждой казахстанской семьей, с каждым новым построенным домом, с каждым городом, аулом и селом. Тем самым Нурсултан Назарбаев подчеркивает причастность каждого казахстанца к тем великим свершениям, которые происходят в нашей стране, и тем, которые еще ждут нас впереди. Действительно, только общий труд, общие устремления, общая цель в состоянии сделать нашу страну экономически крепкой, морально стойкой и духовно богатой. Для этого у нас есть природные богатства, экономический потенциал, квалифицированные кадры, желание людей, стремящихся созидать и ценить покой и дружбу.
Государство делает абсолютно все для гармоничного и всестороннего развития всех этносов, проживающих в нашей стране. Я могу это утверждать, как человек, непосредственно принимающий участие в работе Ассамблеи народа Казахстана не один год. Говорят, большое видится на расстоянии. Так вот, со времени обретения Казахстаном Независимости и создания Главой государства уникального института гражданского согласия прошло достаточно времени, чтобы оценить масштаб проделанной работы и достигнутых результатов. Главный из них заключается в том, что более сот­ни этносов проживают в нашем общем доме, которым для всех стал Казахстан, в мире и согласии. В то время, как то здесь, то там вспыхивают конфликты и распри на межнациональной почве, нашему Президенту удалось так выстроить внутреннюю политику, что обилие этносов служит объединяющим фактором, а не наоборот.
Сейчас перед каждым казахстанцем стоит задача сберечь эту гармонию. Для этого очень важно стремиться к взаимопониманию, пытаться не просто слушать, но и слышать друг друга. Глава государства не устает подчеркивать духовную составляющую общественных процессов. Говоря о достижениях Независимости, Нурсултан Назарбаев особый упор делает на то, что наряду с экономическими устремлениями и политическими реформами необходимо в первую очередь заниматься воспитанием подрастающего поколения, с детства внедрять трехъязычие, прививать любовь к Родине. Потому что любое будущее связано с нашими детьми, их здоровьем и положительным эмоциональным настроем. Им продолжать эстафету, обустраи­вать страну, делать ее сильной и успешной.

Популярное

Все
Долг ответственностью краcен
На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали принимать выращенную в стране свеклу, и это вызвало массу вопросов
Все дело – в контенте
С книгой для жизни
По широкому кругу вопросов
Звонкое наследие Амре
Агиткампания в недрах страны
Награда за спасение детей
Для сильных духом
Нешуточные страсти на арене
Обсудили ряд проблем
«Сарыарка» идет без поражений
Настроить сердце на здоровый ритм
Ибрагимович – актер, а «Бавария» – экономист
Остаться в живых
Устроившего ралли у остановки водителя наказали в Караганде – видео
В Петропавловске выпавший со 2-го этажа мужчина очнулся и вернулся в квартиру
Пиши и сокращай
Добро побеждает
Масштабная работа
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Читайте также

Свежий выпуск
Служение юридической науке
Свежий выпуск
Инфляцию – под контроль
Свежий выпуск
По широкому кругу вопросов
Свежий выпуск
Беседы с аграриями юга

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]