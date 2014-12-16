Свежий выпуск Сплоченность и гармония Асма КАЛЫБЕКОВА, руководитель научно-экспертной группы Ассам

Мне особенно импонирует то, что Президент ассоциирует независимость с каждым гражданином страны, каждой казахстанской семьей, с каждым новым построенным домом, с каждым городом, аулом и селом. Тем самым Нурсултан Назарбаев подчеркивает причастность каждого казахстанца к тем великим свершениям, которые происходят в нашей стране, и тем, которые еще ждут нас впереди. Действительно, только общий труд, общие устремления, общая цель в состоянии сделать нашу страну экономически крепкой, морально стойкой и духовно богатой. Для этого у нас есть природные богатства, экономический потенциал, квалифицированные кадры, желание людей, стремящихся созидать и ценить покой и дружбу.

Государство делает абсолютно все для гармоничного и всестороннего развития всех этносов, проживающих в нашей стране. Я могу это утверждать, как человек, непосредственно принимающий участие в работе Ассамблеи народа Казахстана не один год. Говорят, большое видится на расстоянии. Так вот, со времени обретения Казахстаном Независимости и создания Главой государства уникального института гражданского согласия прошло достаточно времени, чтобы оценить масштаб проделанной работы и достигнутых результатов. Главный из них заключается в том, что более сот­ни этносов проживают в нашем общем доме, которым для всех стал Казахстан, в мире и согласии. В то время, как то здесь, то там вспыхивают конфликты и распри на межнациональной почве, нашему Президенту удалось так выстроить внутреннюю политику, что обилие этносов служит объединяющим фактором, а не наоборот.

Сейчас перед каждым казахстанцем стоит задача сберечь эту гармонию. Для этого очень важно стремиться к взаимопониманию, пытаться не просто слушать, но и слышать друг друга. Глава государства не устает подчеркивать духовную составляющую общественных процессов. Говоря о достижениях Независимости, Нурсултан Назарбаев особый упор делает на то, что наряду с экономическими устремлениями и политическими реформами необходимо в первую очередь заниматься воспитанием подрастающего поколения, с детства внедрять трехъязычие, прививать любовь к Родине. Потому что любое будущее связано с нашими детьми, их здоровьем и положительным эмоциональным настроем. Им продолжать эстафету, обустраи­вать страну, делать ее сильной и успешной.



