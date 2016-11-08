​Сплошь барьеры и препоны

Вот и на очередном заседании совета областной палаты предпринимателей с участием ответственных лиц акимата были подняты застарелые вопросы.

Одной из тем, повторяющейся из года в год, является невозможность проникнуть на рынок поставок товаров и услуг для нужд крупных неф­тегазодобывающих компаний. Речь идет об учас­тии в закупках трех крупных нед­ропользователей – компаний «ТШО», «НКОК» и «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.», где намечена реализация крупномасштабных проектов. При этом за отечественных поставщиков ратует Нацпалата предпринимателей, вынося вопрос на уровень Правительства.

– Мы не говорим о поставках какого-то крупного оборудования или инновационных технологий. Для начала это могут быть хотя бы расходные материалы, – считает директор региональной палаты предпринимателей области Асылбек Джакиев, сетуя, что продукция местных компаний не может конкурировать по цене.

– Согласно Соглашению о разделе продукции, все иностранные подрядчики и субподрядчики освобождены от налоговых и таможенных пошлин. Соответственно, товар дешевле закупить из-за рубежа, чем производить здесь. Поэтому нами было направлено предложение, чтобы те компании, которые будут создавать производства под трех операторов, были освобождены от этих выплат, – пояснил А. Джакиев.

По данным члена совета РПП области Серболата Шораева, в протоколе правительственного совещания по данному вопросу сказано, что местные компании, занимающиеся производством инновационных технологий, могут быть освобождены от уплаты НДС.

– Однако все остальные налоги и таможенные пошлины для отечественных компаний сохранены, то есть если ТШО будет закупать оборудование из-за рубежа, он будет оплачивать только транспортные расходы, соответственно, у наших компаний вновь нет шансов выиграть в тендере, – высказался он, отметив, что речь идет только о дополнительных закупках. К тем, что идут по основным проектам, вообще нет доступа.

Эксперт также озвучил информацию о том, что иностранные рабочие, прибывая к нам по туристической визе, работают вахтовым методом, таким образом избегая обязательной процедуры по получению разрешения. При этом местные безработные не могут трудоустроиться. Надо полагать, управление, курирующее данную сферу, обратит на это внимание.

Присутствовавший на совете первый заместитель акима области Гумар Дуйсембаев заверил, что местные исполнительные органы примут меры по озвученным вопросам, в том числе готовы провести встречу с заинтересованными сторонами, чтобы выработать совместные предложения по решению сложившейся ситуации.

Также представители районных отделений РПП озвучили проблемы, среди которых – сложности с предоставлением земельных участков для участников малого и среднего бизнеса. По каждому факту волокиты или создания искусственных препон акимат намерен разобраться: в районы выезжает специальная комиссия с руководителями уполномоченных органов.

Ну а те, кому посчастливилось получить участки под бизнес, сталкиваются с другой проблемой — отсутствием инфраструктуры. В сельских округах насчитывается 78 незавершенных объектов малого и среднего бизнеса без подведенных коммуникаций.

– В свое время многие в селах получили микрокредиты, тогда они не задумывались об отсутствии инфраструктуры. Теперь время идет, бизнес они не запустили, настала пора рассчитываться по кредитам, а они не могут. Как теперь помочь? – задала вопрос член регионального совета, депутат областного маслихата Алия Беккужиева.

Первый заместитель акима области сообщил, что управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития было поручено индивидуально рассмотреть каждый незавершенный проект и продумать, какие меры государственной поддержки можно применить в отношении того или иного предпринимателя.

А. Беккужиева также обратила внимание на проблему представителей мелких торговых точек, реализующих продукты питания типа фаст-фуда. Неразбериха с разрешенными местами торговли в городе вызывает недовольство предпринимателей. В связи с этим в городской акимат внесено предложение о разработке единых правил ведения торговли.

Среди прочих были озвучены вопросы по дуальному образованию, отмене предоплаты за природный газ, предприниматели просили помощи в рассмотрении спорных вопросов с банками второго уровня. Они не оставляют на­дежды на разрешение проблем со стороны местных исполнительных государственных органов. Последние, в свою очередь, рекомендовали бизнесменам проявить активность в реализации программы государственно-частного партнерства.