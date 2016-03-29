Статьи Сплотил в борьбе командный дух Михаил ТЁ

В этот раз они презентовали ее в России. Напомним, данная игра, автором которой выступил известный в мире боевых искусств жамбылский таэквондист, руководитель профессионально-спортивного клуба «Тимур», председатель Ассоциации дунганских культурных центров «Вынхуа» Жамбылской области и член Ассамблеи народа Казахстана Руслан Исмазов, вошла в республиканский реестр национальных видов сравнительно недавно.



Всего за несколько лет она успела завоевать широкую поддержку и интерес к себе в спортивных кругах. Игра представляет собой борьбу за флаг противника через команд­ный файтинг. Выигрывает тот, кто набирает наибольшее количество очков. Особенностью «Ордабасы» является то, что в ней могут участвовать последователи разных направлений боевых искусств, в том чис­ле джиу-джитсу, каратэ, таэквондо, дзюдо, казак куреси, самбо и других. Как видно, игрокам желательно иметь бойцовские навыки, тогда шансы на успех гораздо выше.



В Казахстане «Ордабасы» «прижилась» довольно быстро – создана республиканская федерация, открылись филиалы в регионах, проводятся ежегодные турниры и чемпионаты. Но в планах Р. Исмазова, возглавившего Казахстанскую федерацию командной игры «Ордабасы», сделать национальный вид спорта широко известным и за рубежом. Первые успешные ростки были пущены в 2012 году в Узбекистане, где вот уже четвертый год подряд проводятся международные турниры. Через год игра нашла поддержку и в Украине. Теперь очередь дошла до Российской Федерации. Для презентации казахстанской игры в Санкт-Петербург отправилась национальная сборная команда Республики Казахстан по командной игре «Ордабасы» во главе с Русланом Исмазовым. Более 300 российских спортсменов, тренеров и зрителей с глубоким интересом изучали новый казахстанский вид спорта. Участниками презентации, помимо сборной РК, стали более 15 команд из регионов России. Соседи очень заинтересовались новым видом спорта и для более широкой пропаганды в своей стране пригласили казахстанцев на Всероссийский турнир по таэквондо ВТФ в апреле текущего года.



В следующем году готовы к презентации и в Кыргызстане, где два года подряд уже проводились игровые учебно-тренировочные сборы и судейско-тренерские семинары. В июне текущего года намечена презентация в США. Кроме того, запланировано восемь значимых масштабных мероприятий в Казахстане.

