Политика
Сплотиться ради высоких целей

Участниками брифинга стали председатель Общенационального движения «Казахстан-2050» Данат Жумин, а также лидеры организации – руководитель Казахстанско-финского бизнес-хаба Мухтар Манкеев, научный сотрудник Национального центра биотехнологий Айша Искакова и заведующий отделением детской кардиохирургии Национального научного кардиохирургического центра Дмитрий Горбунов. Говоря об основных задачах своей организации на предстоящий год, спикеры отметили, что они будут заключаться в разъяснении основных направлений Стратегии «Казахстан-2050» и целей, поставленных в Послании Президента «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее».

В регионах страны для этого предполагается провести серию неформальных конференций и презентаций, в рамках которых будут обсуждаться различные вопросы, связанные с дальнейшим развитием Казахстана. Также запланировано к реализации около 10 проектов в сферах образования, «зеленой» экономики, информационных технологий и так далее. Например, как рассказал Д. Жумин, планируется разработка социально-экономической карты Казахстана, для чего участники движения посетят все районные центры страны. Важной частью работы, безусловно, станет исполнение поручения Главы государства о разработке Патриотического акта «Мәңгілік Ел».

– Нашей независимости всего немногим более 20 лет, но мы уже многого достигли, и если посмотреть, то наши достижения стали возможными благодаря определенному набору ценностей, – отметил Д. Жумин. – В первую очередь это единство народа Казахстана, наше стремление идти вперед, и если мы хотим добиться большего, мы должны и дальше придерживаться этих ценностей и ориентиров. Все это и вопло­щено в идее «Мәңгілік Ел». 

Помимо информации о деятельности движения, его лидеры также поделились впечатлениями от Послания, остановившись на тех аспектах, которые близки им как профессионалам. Так, кардиохирург Дмитрий Горбунов напомнил, что Глава государства уделил внимание развитию медицинского туризма в стране, что означает необходимость качественного роста отечественной медицины, для чего уже имеются все условия: строятся новые клиники, оснащенные самым современным оборудованием, казахстанскими врачами проводятся сложнейшие операции. Однако, как подчеркнул врач, важно дать понять людям, что ответственность за их здоровье лежит не только на системе здравоохранения, но и на них самих. 

– Здоровый образ жизни, своевременные профилактические осмотры – все это приведет к тому, что люди будут жить лучше, будут здоровее, и продолжительность жизни приблизится к тем цифрам, которые озвучил в Послании Президент: 80 лет и больше, – высказал мнение кардиохирург.

Айша Искакова в свою очередь отметила то большое внимание, которое в выступ­лении Главы государства было уделено развитию науки. Как ученый-генетик, она выразила полную поддержку поднятой Президентом темы по внедрению методов генной инженерии для создания генно-модифицированных продуктов в Казахстане. 

– На самом деле все выращиваемые культуры сегодня можно отнести к ГМО, – пояснила ученый. – Только это ГМО, которые создавала природа. К примеру, человек сеял пшеницу, но, например, мороз уничтожил весь урожай, и осталось лишь несколько колосков, которые выжили. В последующем, посадив семена именно этих выживших колосков, человек получал новый сорт пшеницы, который был более морозоустойчив. То есть произошла генная мутация – был получен новый сорт. Естественным путем этот процесс занимает длительное время, а ученые могут значительно его ускорить. 

Напомним, что Общенациональное движение «Казахстан-2050» было соз­дано 6 декабря 2013 года, и его миссией является обеспечение вхождения нашей республики в тридцатку развитых стран мира путем поддержки политического курса Президента, изложенного им в Стратегии развития государства до 2050 года. Стать участником движения может любой гражданин республики, вне зависимости от возраста или места проживания, неравнодушный к судьбе своей страны. Как пояснил Данат Жумин, это абсолютно открытая сетевая организация, членство в которой определяется двумя ключевыми параметрами: в первую очередь, необходимо разделять идеологию предложенной Президентом Стратегии, верить в нее и быть готовым ее осуществлять, а также участвовать в реализации конкретных проектов движения. 

Юлия МАГЕР
 фото Игоря БУРГАНДИНОВА

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