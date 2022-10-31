Сплотиться вокруг единой цели

Члены Республиканского общественного штаба в поддержку Касым-Жомарта Токаева выехали в регионы.

На встрече с аксакалами и творческой интел­лигенцией в области Абай члены штаба обсудили меры, направленные на сохранение исторического наследия, поддержку государственного языка, восстановление историко-культурных памятников и развитие искусства.

Главной темой следующей за ней встречи с общественностью, где собрались более 300 человек, стало развитие региона и, прежде всего, повышение комфорта жизни в аулах. Руководитель РОШ Ерлан Кошанов говорил об идее Справедливого Казахстана.

В Университете имени Алихана Бокейханова члены штаба особое внимание уделили новым подходам в работе с молодежью.

В области Улытау состоялись встречи в Жезказганском доме дружбы и культуры народов, на которой присутствовали порядка 500 человек, а также на хлебозаводе ТОО «Ulytau nan» и медеплавильном заводе ТОО «Kazakhmys Smelting».

Члены и доверенные лица Республиканского и Туркестанского областного штабов Народной коалиции встретились с коллективом библиотеки «Фараб» города Туркестана. В разговоре с библиотекарями участвовали члены РОШ Магауия Турысбеков и Алмас Салимов, председатель областного штаба Бейсен Тажибаев.

Бейсен Тажибаев доложил об изменениях в избирательной системе, а также сообщил, что в области функционируют 18 общественных приемных. Все предложения избирателей направляются в Республиканский общественный штаб.

Члены Алматинского городского общественного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева встретились с молодежью. В Инновационный культурный центр Alatau Creative HUB в Алатауском районе пришли руководитель городского штаба Жансеит Туймебаев вместе с первым заместителем Мейржаном Отыншиевым и членами штаба Арайлым Шамовой, Акежаном Кенесовым и другими.

Они обсудили с молодежью актуальные вопросы современного общества, касающиеся реализации молодежной политики, выслушали множество предложений и мнений, в частности по языковой политике, строительству общежитий для студентов, проведению спортивных соревнований и развитию нацио­нальных видов спорта.