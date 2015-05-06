Свежий выпуск Споемте, друзья! Людмила КОРИНА, Уральск

Акцию, посвященную 70-летию Победы, они назвали «Читающий автобус». Но в первую очередь музыка прив­лекала внимание уральцев. Им предлагалось принять участие в блицопросе и викторине «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?».

Здесь же работники библиотек знакомили горожан с новыми и наиболее популярными художественными произведениями о войне. Все желающие получили листовки с приглашением в читальные залы. А песни «Катюша», «Синий платочек» и «День Победы» пели все вместе. По мнению уральцев, такая пропаганда литературы о войне весьма эффективна. Многие из них обещали обязательно прийти на тематические выставки, подготовленные к Дню Победы.