​Споемте, друзья!

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Бахыт Мухамедрахимова-Тасова, Кокшетау

Нынче фестиваль приобрел статус международного, и, кроме творческих коллективов из разных уголков Казахстана, в нем впервые участвовали гости из Кыргызстана и Польши, а в числе организаторов были и представители посольства Польши в РК, фонда «Вспулнота Польска». Почетными гостями фестиваля стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Казахстане Селим Хаз­биевич с супругой, консул посольства Анита Сташкевич.

До начала выступлений состоялась ярмарка в рамках авторского благотворительного проекта «Дорогою добра» в пользу детей Щучинского дома малютки с учас­тием мастеров Союза декоративно-прикладного искусства при Акмолинской ассамблее народа Казахстана.

Заместитель акима области Айна Мусралимова с удовлетворением отметила, что границы фестиваля расширяются, развивается сотрудничество с другими странами.

– В нашей области прожи­вает более ста этносов, – сказала она. – Пройдя через жизненные трудности и испытания, судьбы казахского и польского народов объединились, появилось немало интернациональных семей. А «Пою­щая Полония» – это визитная карточка поляков, проживающих в Казахстане более 80 лет.

Фестиваль, как всегда, собрал яркое соцветие песен и исполнителей. Зрителей радовали также живое звучание скрипки, зажигательные танцевальные номера.

Ценные подарки от акима области Малика Мурзалина были вручены творческим коллективам из Павлодара, Бишкека, Северо-Казахстанской области. Анита Сташкевич вручила участникам фестиваля именные призы, свои подарки подготовила и областная АНК.

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