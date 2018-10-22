​Споемте, друзья!

Нынче фестиваль приобрел статус международного, и, кроме творческих коллективов из разных уголков Казахстана, в нем впервые участвовали гости из Кыргызстана и Польши, а в числе организаторов были и представители посольства Польши в РК, фонда «Вспулнота Польска». Почетными гостями фестиваля стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Казахстане Селим Хазбиевич с супругой, консул посольства Анита Сташкевич.
До начала выступлений состоялась ярмарка в рамках авторского благотворительного проекта «Дорогою добра» в пользу детей Щучинского дома малютки с участием мастеров Союза декоративно-прикладного искусства при Акмолинской ассамблее народа Казахстана.
Заместитель акима области Айна Мусралимова с удовлетворением отметила, что границы фестиваля расширяются, развивается сотрудничество с другими странами.
– В нашей области проживает более ста этносов, – сказала она. – Пройдя через жизненные трудности и испытания, судьбы казахского и польского народов объединились, появилось немало интернациональных семей. А «Поющая Полония» – это визитная карточка поляков, проживающих в Казахстане более 80 лет.
Фестиваль, как всегда, собрал яркое соцветие песен и исполнителей. Зрителей радовали также живое звучание скрипки, зажигательные танцевальные номера.
Ценные подарки от акима области Малика Мурзалина были вручены творческим коллективам из Павлодара, Бишкека, Северо-Казахстанской области. Анита Сташкевич вручила участникам фестиваля именные призы, свои подарки подготовила и областная АНК.