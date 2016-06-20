​Споемте, друзья!

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

На сей раз он был посвящен 25-летию Независимости Казахстана. Конкурс проходил в широком возрастном диапазоне. Его участникам от 12 до 18 лет. Обязательной программой предусматривалось исполнение песен патриотической тематики. Жюри также оценивало собственные произведения юных бардов. Среди них было немало лирических, напевных, берущих за душу.

Как рассказал директор областного детско-юношеского центра туризма и экологии, кандидат педагогических наук Виктор Фомин, организаторы ставили цель не только выявить новые таланты, но и развивать музыкальную культуру участников, пропагандировать песни, воспитывающие граж­данственность и казахстанскую идентичность.

Гран-при присуждено Милане Давлетовой из Уральска. Лучшими бардами признаны Елдар Утегенов из Каратобинского района, Расул Ерназаров – из Жаныбекского и Ержан Абулов – из Зеленовского. Названы победители в возрастных группах и ансамбли, завоевавшие симпатии жюри и зрителей. На церемонии подведения итогов говорилось о том, что участие в фестивале становится все более престижным. Молодежь одновременно приобщается и к туризму, и к песенному творчеству. 

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