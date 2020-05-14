​Спокойная дистанция

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Галина Вологодская

– Я только сейчас оценила, от чего нас спас переход на дистанционку, – говорит учитель иност­ранного языка из Усть-Каменогорска Гуляим Рахметова. – В Германии с 4 мая некоторым колледжам разрешили открыться, но какой ценой! Коллега из Баден-Вюртемберга Эльмар Шайбель рассказал, что в каждом классе пришлось переставить мебель, чтобы обеспечить между учениками социальную дистанцию. Пришлось потратить крупную сумму на медицинские маски для каждого из учащихся. Сейчас массу сил отнимает постоянная дезинфекция.

Дети есть дети, им поднадоела ситуация, когда они должны быть в масках и держаться на расстоянии. А преподаватели устали постоянно требовать с них соблюдения предосторожности. Если в колледже выявят хоть один случай заражения коронавирусом, его закроют на 2 недели. Все этого боятся.

В Усть-Каменогорске после отмены ЧП на улицах по-прежнему практически пусто. Школьники и студенты занимаются дома, их не увидишь на автобусных остановках. Хорошо это? С точки зрения медиков, замечательно. В обычное время учащиеся сос­тавляли 30–40% от всего потока пассажиров.

Сейчас даже в утренний час пик в общественном транспорте нет толкучки. Педагоги, по их признанию, вошли во вкус преподавания через онлайн-платформы. Освоили новые методики. Во всяком случае, морально всем легче, когда дети дома в безопасности от страшной болезни.

Нет толпы в ЦОНах – прием документов идет через окошко.

Для взрослых пока продолжает действовать пропускная система, введенная с апреля в Усть-Каменогорске и Семее. Выданные карточки разрешают выйти из дома не чаще 3 раз в неделю. Поездки на личном транспорте после 21.00, а также в выходные и праздничные дни – под запретом. Даже на дачу. Только на майские праздники аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов сделал для дачников исключение. Но красные дни календаря закончились, и власть снова закрутила «гайки».

По всему городу – посты полицейских, за нарушение пропускного режима – административные штрафы. Таким образом, даже после прекращения в стране режима ЧП руководство региона не спешит отказаться от ограничений.

Как рассказали в управлении полиции Усть-Каменогорска, в основном горожане проявляют сознательность. За все время строгих мер в связи с пандемией было составлено немногим более 600 протоколов по ст. 476 КоАП РК «Нарушение режима чрезвычайного положения».

Тем не менее, несмотря на сохранение ограничений, признаки выхода из карантина заметны. Например, с 11 мая в Усть-Каменогорске открылись библиотеки, на маршрутах увеличилось число трамваев и автобусов. Активизировались работы по ремонту дорог, озеленению улиц, стройки. В соцсетях обсуждается вероятность возобновления работы с 15 мая крупных торговых центров и тренажерных залов. 

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