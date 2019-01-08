Спор продолжается

Ватерполистки таразского клуба «Айша-биби» в трех последних матчах, состоявшихся в самом конце минувшего года, одержали победы: над «Дианой» из Санкт-Петербурга – 9:7, КИНЕФ-2 (Кириши) – 13:7 и «Динамо-СКИФ» (Москва) – 7:6. В предварительном турнире казахстанские спортсменки заняли 6-е место, а вторую часть чемпионата начинают, находясь на 2-й строчке в Высшей лиге. Пять ближайших матчей «Айша-биби» проведет с соперницами из Ханты-Мансийска, Рузы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Киришей.