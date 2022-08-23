Происшествия
Спор за имущество партнеров по бизнесу закончился убийством в Жезказгане

В дежурную часть УП города Жезказган поступило сообщение о том, что в квартире двухэтажного дома обнаружен труп 54-летнего мужчины с огнестрельным ранением, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники криминальной полиции по "горячим следам" задержали 60-летнего жителя города.

По словам подозреваемого, умерший является его бывшим партнером по совместному бизнесу. Впоследствии они дело прекратили, а имущество разделили. На этой почве между мужчинами возник конфликт, продолжавшийся в течение нескольких лет.

Подозреваемый пояснил, что находился в гараже и чистил охотничье ружье. В этот момент он увидел вышедшего во двор партнера и выстрелил в него.

По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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