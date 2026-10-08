Спорт без границ

– Организация полезного досуга, спортивных турниров и пропаганда здорового образа жизни играют ключевую роль в ресоциализации осужденных и поддержании стабильности в исправительных учреждениях, – отметила специалист. – Такие мероприятия помогают заключенным переосмыслить свой жизненный путь, увидеть примеры преодоления трудностей и получить моральную поддержку.

Одна из таких встреч прошла в учреждении минимальной безо­пасности № 37 ДУИС. С отбываю­щими наказание гражданами встретились заслуженный мастер спорта РК по тяжелой атлетике, серебряный призер чемпионата мира и Азиатских игр Алмас Утешов и мастер спорта международного класса по қазақ күресі, чемпион мира, обладатель пояса «Евразия барысы» Нурым Салимгереев.

Известные кызылординские спортсмены рассказали о своем карьерном пути, подчеркнув, что за каждым высоким результатом стоят упорство, дисциплина и ежедневный труд.

– Победа в спорте начинается с жесткой требовательности к себе, – поделился Алмас Утешов. – Трудности на тренировках неизбежны. Но именно преодолевая их и двигаясь вперед, мы закаляем свой характер. Это правило работает и в жизни: главное – вовремя понять ошибку и продолжить путь в правильном направлении.

Борец Нурым Салимгереев призвал отбывающих наказание эффективно использовать время, регулярно заниматься спортом и ставить перед собой конкретные цели. Участникам особенно понравился свободный формат встречи, заключенные активно задавали спортсменам вопросы и поблагодарили их за посещение.

В этом же учреждении прошли соревнования по киберфутболу­ с участием заключенных. В интерактивных баталиях на PlayStation сразились 25 осужденных без взыс­каний и нарушений режима. По итогам соревнований победители и призеры были отмечены грамотами начальника учреждения № 37, а также дип­ломом, медалью и кубком руководства областного управления физичес­кой культуры и спорта.

– Состязания между собой получились особенными, такие мероприятия поднимают настроение и позволяют с пользой проводить свободное время, – поделился впечатлениями один из отбывающих наказание, выразив благодарность за эффективную организацию досуга.

Тем временем спортивную активность и приверженность здоровому образу жизни демонстрируют и сами сотрудники ДУИС. Работники исправительных учреждений приняли участие в состязаниях по мини-футболу и настольному теннису в рамках Кубка прокурора области. Турнир в целях продвижения принципа «Закон и Порядок» был организован областной прокуратурой в честь 35-летия со дня своего образования. Всего приняли участие восемь команд. Сборная ДУИС заняла второе место в мини-футболе и четвертое – в настольном теннисе, а сотрудник учреждения № 60 Сеилхан Бакыт признан лучшим игроком турнира. Как считают в департаменте, такие соревнования повышают интерес сотрудников к спорту и способствуют укреп­лению сотрудничества между правоохранительными и специальными органами.