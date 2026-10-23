Спорт для всех

День Республики
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В преддверии Дня Республики в селе Копа Аягозского района состоялось торжественное открытие современного спортивного комплекса.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это третий крупный проект фонда «Қазақстан халқына» в регионе. Первый был реализован в поселке Ауэзов Жарминского района, сейчас ведется строительство инклюзивного спортивного комплекса в райо­не Карагайлы. Открытие еще одного модульного спортивного зала в селе Копа имеет важное социальное значение в плане укрепления здоровья сельчан, приобщения детей и подростков к спорту и формирования здорового образа жизни.

Строительство спортзала началось летом 2023 года. Группа KAZ Minerals направила 175 млн тенге через ОФ «Қазақстан халқына» на возведе­ние основного здания. В 2024-м компания дополнительно выделила 35 млн тенге на обус­тройство внутренних помещений и отдельных кабинетов, не пре­дусмотренных первоначальным проектом, что позволило расширить функциональные возможности объекта.

Еще 24,7 млн тенге компания направила на приобретение и установку спортивного оборудования и инвентаря. Со стороны государства на прокладку наружных инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории было выделено около 203 млн тенге. Таким образом, общий бюджет проекта составил 437,6 млн.

Спортивный объект оснащен всем необходимым оборудованием для проведения тренировок. Соз­даны условия для занятий дзюдо, қазақ күресі, волейболом, футболом, баскетболом и настольным теннисом. Здесь будут организованы спортивные секции, пройдут учебно-тренировочные сборы и соревнования.

– Сегодня для села Копа особен­ный и радостный день – открылся новый спортивный объект, который будет служить на благо жителей. От имени всех сельчан выражаем благодарность каждому, кто внес вклад в реализацию этого важного проекта, – сказал на церемонии открытия житель села Талгат Карипбаев. – Спорт – не только залог здоровья, но и большая школа, воспитывающая в детях и молодежи выносливость, дисциплину и упорство. У нас уже построены детские игровые площадки, а теперь созданы условия и для занятий спортом. Из нашего села вышли спортсмены, выступавшие на республиканских и международных соревнованиях. Уверен, что юные сельчане, которые будут тренироваться в новом комплексе, достойно продолжат их путь.

После церемонии открытия аким области вместе с гостями принял участие в посадке деревьев.

#село #Спорт #Қазақстан халқына #День Республики #Копа

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