Спорт и технологии объединили около 200 детей на Bala Fest

Участники до 15 лет соревновались в 11 спортивных, творческих и технологических направлениях

фото: Акимат Астаны

В столичном парке «Астана» прошел детский фестиваль Bala Fest. Около 200 участников в возрасте до 15 лет соревновались в спорте, робототехнике и творчестве, передает Kazpravda.kz.

Для детей организовали 11 видов соревнований и мастер-классов. Участники попробовали свои силы в робототехнике VEX, робо-сумо и робофутболе, а также состязались в асык ату, бочча, лянге и рисовании на асфальте.

Bala Fest впервые провели в столице с началом нового учебного года. Организаторы объединили в одной программе спортивные, творческие и образовательные направления.

«В фестивале приняли участие около 200 детей. Одним из основных направлений стала робототехника, а сама идея включить ее в программу появилась в том числе благодаря инициативе родителей», - сообщили в акимате Астаны.

Отдельную площадку посвятили безопасности. Сотрудники полиции рассказали детям о правилах дорожного движения, безопасном поведении на улице и ответственности за соблюдение установленных правил.

По итогам соревнований определили лучших участников. Победителям и призерам вручили дипломы и специальные подарки.