Спорт как образ жизни

В минувшие выходные в Нур-Султане прошел турнир по волейболу среди ветеранов.

Соревнования организованы к 25-летию волейбольного клуба «Сары-Арка», у истоков создания которого стояли первые передислоцированные в столицу государственные служащие. За четверть века клуб стал не только постоянным участником различных турниров по волейболу, но и популяризатором этого зрелищного вида спорта и активного образа жизни.

А один из основателей клуба – почетный деятель спорта Респуб­лики Казахстан Ерсултан Бектурганов на днях отметил 70-летний юбилей. Более 45 лет он посвятил государственной службе.

Членов клуба, а также активного ветерана Ерсултана Бектурганова с юбилейными датами поздравили депутат Мажилиса, президент Казахстанской федерации параволейбола Дюсенбай Турганов, президент профессионального клуба «Буревестник» генерал-лейтенант Амангельды Шабдарбаев, почетный деятель спорта Амандык Баталов.

– В стране созданы все условия для занятий спортом. Наша ­команда ветеранов-волейболис­тов старается быть примером для молодежи и ее спортивного развития. Мы думаем сделать такие турниры традиционными, – отметил Ерсултан Бектурганов.

В турнире приняли участие команды из Нур-Султана, Алматы, Абайской, Акмолинской, Жетысуской, Туркестанской, Улытауской областей, а также из Узбекистана.