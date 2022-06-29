Свежий выпуск
Спорт как образ жизни
Дина Махамбетова

В минувшие выходные в Нур-Султане прошел турнир по волейболу среди ветеранов.

Соревнования организованы к 25-летию волейбольного клуба «Сары-Арка», у истоков создания которого стояли первые передислоцированные в столицу государственные служащие. За четверть века клуб стал не только постоянным участником различных турниров по волейболу, но и популяризатором этого зрелищного вида спорта и активного образа жизни.

А один из основателей клуба – почетный деятель спорта Респуб­лики Казахстан Ерсултан Бектурганов на днях отметил 70-летний юбилей. Более 45 лет он посвятил государственной службе.

Членов клуба, а также активного ветерана Ерсултана Бектурганова с юбилейными датами поздравили депутат Мажилиса, президент Казахстанской федерации параволейбола Дюсенбай Турганов, президент профессионального клуба «Буревестник» генерал-лейтенант Амангельды Шабдарбаев, почетный деятель спорта Амандык Баталов.

– В стране созданы все условия для занятий спортом. Наша ­команда ветеранов-волейболис­тов старается быть примером для молодежи и ее спортивного развития. Мы думаем сделать такие турниры традиционными, – отметил Ерсултан Бектурганов.

В турнире приняли участие команды из Нур-Султана, Алматы, Абайской, Акмолинской, Жетысуской, Туркестанской, Улытауской областей, а также из Узбекистана.

Популярное

Все
Что происходит с тенге – свежие данные
Чем кормят казахстанских детей в региональных школах
Не оскудеет рука...
Дипломатия на пути к независимости
Какие перемены ждут жителей области Абай
Сессия сдана
Враги "золотых" гектаров Казахстана
Миссия журналистики
Для стабилизации цен
Навечно в строю
Дай позвонить!
Кто защитит права детей?
Спорт как образ жизни
45-градусная жара придет в Казахстан
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Умер певец Пьер Нарцисс
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Война – не только героизм
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Экспорт казахстанской нефти не должен пострадать
Последний бой легендарной пулеметчицы
Расчленившего жертву мужчину задержали в Акмолинской области
Kids Go Free: как экономить на посещении туристических мест Казахстана
Откровенная дискуссия на острые темы
Минобороны продолжает покупать иностранную военную технику при наличии производства в Казахстане – Конуров
Мои герои, мои путеводные звезды
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС

Читайте также

Свежий выпуск
Встречи в глубинке
Свежий выпуск
В каспийском формате
Свежий выпуск
Быть не просто мамой
Свежий выпуск
Обменялись опытом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]