Свежий выпуск Спорт как образ жизни 29 июня 2022 г. 1:53 Дина Махамбетова В минувшие выходные в Нур-Султане прошел турнир по волейболу среди ветеранов. Соревнования организованы к 25-летию волейбольного клуба «Сары-Арка», у истоков создания которого стояли первые передислоцированные в столицу государственные служащие. За четверть века клуб стал не только постоянным участником различных турниров по волейболу, но и популяризатором этого зрелищного вида спорта и активного образа жизни. А один из основателей клуба – почетный деятель спорта Республики Казахстан Ерсултан Бектурганов на днях отметил 70-летний юбилей. Более 45 лет он посвятил государственной службе. Членов клуба, а также активного ветерана Ерсултана Бектурганова с юбилейными датами поздравили депутат Мажилиса, президент Казахстанской федерации параволейбола Дюсенбай Турганов, президент профессионального клуба «Буревестник» генерал-лейтенант Амангельды Шабдарбаев, почетный деятель спорта Амандык Баталов. – В стране созданы все условия для занятий спортом. Наша команда ветеранов-волейболистов старается быть примером для молодежи и ее спортивного развития. Мы думаем сделать такие турниры традиционными, – отметил Ерсултан Бектурганов. В турнире приняли участие команды из Нур-Султана, Алматы, Абайской, Акмолинской, Жетысуской, Туркестанской, Улытауской областей, а также из Узбекистана.