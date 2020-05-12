Что же дальше?

Самоизоляция поставила режим live в режим ожидания.

Насмотревшись со всех ракурсов на домашние тренировки звездных спортсменов, даже самый преданный зритель задался воп­росом: а что смотреть дальше?

Кажется, в такой ситуации сложно найти положительные стороны. Спорт, а вместе с ним и спортивная журналистика, переживает не лучшие времена. Откровенно говоря, не происходит совсем ничего. Но нынче сдержанный оптимизм все же лучше фанатичного пессимизма.

Например, киберспорт сегодня получает потрясающие шансы занять освободившуюся нишу. Все условия есть: турниры можно проводить в прямом эфире, комментировать, и при этом участникам даже не нужно находиться в одной комнате – социальное дистанцирование в действии.

С другой стороны, большой спорт имеет все шансы перестать быть большим и, повернувшись лицом к людям, превратиться в массовый спорт. Чтобы почувствовать, какой он, спорт на паузе, мы пообщались с ведущими казахстанскими комментаторами. И заодно постарались выяснить: можно ли выиграть там, где оглушительных побед, казалось бы, ждать неоткуда?

Петр Воликов:

Пришло время киберспорта

– Чем заняты спортивные комментаторы, когда отсутствуют спортивные события?

– Так как футбол сейчас полностью остановился (чемпионат Беларуси, Никарагуа, Таджикистана, Тайваня и Туркменистана не беру в расчет), делать комментаторам на телеканале «Сетанта-Казахстан», казалось бы, нечего. По сути, так и есть.

Но я человек, который сильно любит футбольный симулятор FIFA от EA Sports. Играю в него с 1995 года – именно в лицензионные версии, чем, несомненно, горжусь, и полноправно могу себя назвать настоящим фанатом этой потрясающей игры. Знал, что FIFA когда-то мне пригодится и в жизни. И вот на «Сетанте» предложили комментировать киберфутбольный турнир Setanta Cup 2017, с тех пор работаю в киберфутболе. Самое главное здесь – не смешивать реальный и виртуальный футбол. Ибо многие коллеги думают, что это такое же комментирование, как и реального матча, скажем АПЛ. Это далеко не так. Общего у них совсем немного.

Допустим, сейчас комментирую два турнира по киберфутболу от «Сетанты». Плюс иногда появляются классические матчи АПЛ и Кубка Англии. В общем, не скучаю.

– Прошлым летом Вы выступили в роли тренера любительской команды «Наш Футбол». Есть намерения повторить путь российского «Амкала» – клуба блогеров, по популярности превосходящего многие профессиональные клубы?

– Мы движемся немного в другом направлении. «Амкал» – проект для YouTube, насколько я знаю. Мы же ребята с амбициями, но без денег. Они, видимо, наоборот. Конечно, у нас не только мечта стать профессиональным клубом, но и цель. Посмотрим, куда этот энтузиазм доведет. Считаю, пока все развивается неплохо.

– Весь этот коронавирус, с одной стороны, может похоронить и большой спорт, и меж­дународные соревнования. Может быть, видите какие-то плюсы?

– Плюсов никаких не вижу. Кроме того, что все травмированные в течение сезона смогут вернуться к доигровке чемпионата (если, конечно, он будет). Это единственный плюс, на мой взгляд. Все остальное – печаль. Страдают клубы, персонал, болельщики, футболисты, букмекеры, в конце концов. Жду, когда этот кошмар закончится, чтобы снова наблюдать за тем, как миллионеры, имидж которых потрепал вирус, будут снова стараться пробивать себе шикарные зарплаты.

– Если бы открыли для посещения футбольные матчи, что бы выбрали прямо сейчас: матч Лиги чемпионов по телевизору или матч «Кайрат» – «Окжетпес» на стадионе с друзьями?

– Выбрал бы матч любительской лиги Алматы (шучу, конечно). Выбрал бы стадион! Друзей давно не видел. И очень уж интересен практически новый «Кайрат» под руководством Алексея Шпилевского.

Дмитрий Мостовой:

Новый профессиональный вкус

– Как поддерживаете форму на карантине, Дмитрий?

– Абсолютно никак не поддерживаю. И вообще абстрагировался от футбола. Не смотрю ни белорусское первенство, ни таджикистанское, в отличие от коллеги Райляна. Иногда только какие-то архивные подборки. И в целом не могу сказать, что катаст­рофически скучаю по футболу.

– Большинство мировых чемпионатов из-за отмены теряют огромные деньги. Может ли карантин быть чем-то полезен нашему спорту?

– Затрудняюсь однозначно ответить на этот вопрос. Разве что надеюсь на пересмотр бюджетов футбольных клубов в сторону их рационализации.

– Профессия комментатора сегодня, прямо сказать, не выгля­дит востребованной. Если затянется простой, кроме как «переквалифицироваться в управдомы», какие есть перс­пективы?

– Работы для комментаторов действительно нет. И непонятно, когда будет. То ли летом, то ли осенью, а может, и в следующем году. В любом случае я занимался не только комментированием футбола. И возможно, другие сферы деятельности «оживут» раньше. Плюс решил попробовать по окончании карантина освоить профессию винного специалиста, сомелье.

– А для спорта в целом можно усмотреть ситуативные плюсы?

– Сильно сомневаюсь. Разве что в массовом спорте, в физической культуре. Многие люди, включая меня, сейчас стали заниматься собой.

Сергей Райлян:

Нет спорта

без болельщиков

– Сохраняете ли профессиональный тонус на карантине?

– Говорить о серьезной поддержке комментаторской формы нет необходимости. Все это, конечно, забавы. Смотрю, как обычно, футбольные матчи разных лет, слушаю комментаторов, продолжаю подмечать в работе коллег нюансы.

– Многие журналисты переш­ли на «удаленку». Сложно себе представить комментатора в такой роли. К тому же большой спорт на паузе. Тем не менее что Вы видите позитивное в самоизоляции, что может в итоге пойти на пользу спорту?

– Спортивных событий действительно почти не осталось. Если говорить о пользе для спортивных журналистов, то это время, наверное, чтобы поизучать какие-то вещи, на которые раньше не хватало времени. Например, историю спорта.

– Вы всегда болезненно реа­гируете на пустые трибуны. Все идет к тому, что даже если казахстанские чемпионаты возобновятся, то будут проходить без болельщиков. С одной стороны, многим клубам к этому не привыкать, а с другой – нужен ли вообще спорт без болельщиков? Или, наоборот, будет плюс: народ устанет сидеть дома и, как только появится возможность, пойдет-таки на футбол?

– Конечно, спорт без болельщиков – это нонсенс. Без зрительского антуража матчи похожи на обычные тренировки. Поэтому спорт при пустых трибунах – это временное явление. В том, что посещаемость спортивных событий после карантина резко возрастет, не сомневаюсь.

Дмитрий Нестеренко:

На карантине,

но с близкими

– Как комментаторы переживают карантин профессио­нальный? Приходилось Вам, как Черданцеву, комментировать происходящее во дворе или что-то уж совсем неспортивное в этот период?

– К сожалению, форму поддерживаю только тем, что смотрю чемпионат Беларуси по футболу, слушаю российских коллег, и то не всегда! Дворовые баталии пока не комментировал, так как дворы тоже открыли совсем недавно, еще не успел.

– Может ли хоть как-то само­изоляция пойти на пользу спорту, в частности, футбольному клубу «Астана»?

– Наверное, главный позитивный момент в том, что спортсмены и работники спортивной ин­дустрии побыли дома, провели время с семь­ей, чего, увы, прак­тически не удается во время сезона! К сожалению, не все во время карантина были с семьями, но те, кто был, однозначно немного перезагрузились и с новыми силами ринутся в бой с возобновлением сезона.

– Что бы выбрали для просмот­ра сейчас: матч Лиги чемпионов по телевизору или матч чемпио­ната Казахстана на «Астана-Арене»?

– Думаю, матч первенства страны на «Астана-Арене»! Тем более на своем домашнем стадионе в связи с ремонтом мы давно не играли, соскучились по нему!

Все вернется!

Вынужденный запрет на проведение массовых мероприятий практически отрицает возможность быстрого возвращения большого спорта в нашу жизнь. Решение объяснимо и логично. Но ведь столько сил было потрачено на вовлечение людей в массовые спортивные движения! Легко предположить грусть любителей, к примеру, посетить матчи профессиональных клубов.

Соскучившись по спорту и устав от домашнего времяпрепровождения, казахстанцы с большим удовольствием, как только появится возможность, могут отправиться на стадионы. Причем семьями. Это точно лучше, чем провести еще один вечер у телевизора. И неважно – футбол, гандбол или шахматы. Любое разнообразие в радость. А не о таком ли изголодавшемся по событиям болельщике мечтают все организаторы спортивных мероприятий? Большой профессиональный спорт обещает вернуться. И мы его будем ждать как часть нашей привычной жизни.