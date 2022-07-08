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Спорт объединяет
Дмитрий Норкин

Спортивные мероприятия в честь Дня столицы традиционно привлекли внимание не только спортсменов, но и жителей, а также гостей главного города страны.

Так, в триатлон-парке состоялись соревнования по уличным и нацио­нальным видам спорта «Голос поколений». В их числе такие состязания, как асық ату, перетягивание каната, бес асық, стрит-воркаут, катание на лыжероллерной трассе, футбол, стритбол, велогонка, настольный теннис, гиревой спорт, турниры по академической гребле, скандинавской ходьбе, футбольному фристайлу, карате, спортивной гимнастике, стрельбе из лука и другие виды спорта. В соревнованиях приняли участие как любители, так и профессиональные спортсмены, а также воспитанники ДЮСШ. Было приятно видеть, что на праздник люди пришли семьями.

Победители получили памятные дипломы и ценные призы. Как отметили организаторы, таким образом они пропагандируют массовый и национальные виды спорта, активный спортивный и семейный отдых. А еще такие события объединяют и развивают молодежь, занимающуюся уличными видами спорта.

Одно из самых больших и зрелищных мероприятий состоялось на ипподроме «Казанат», где прошли традиционные соревнования по байге. В конных скачках приняли участие более 150 лучших спортс­менов из Нур-Султана, Алма­ты, Шымкента и всех областей страны. Наездники состязались в девятикилометровой кунан-байге, 16-километровой малой байге и 21-километровой аламан-байге. Общий призовой фонд соревнований составил 21 500 000 тенге. Денежные призы присуждались победителям и призерам с первого по пятое места.

В торжественной церемонии открытия состязаний приняли участие заместитель Премьер-минист­ра Ералы Тугжанов, заместитель акима города Нур-Султана Берик Жакенов, руководитель столичного управления физической культуры и спорта Самат Жилкибаев.

Первое место по кунан-байге завоевали Арнат Муратхан и его конь Айтумар из Алматинской области, второе и третье места заняли Алишер Камелов на Фаворите из Костанайской области и Адильхан Кубайдола и его верный друг Лашын из Атырауской области. В дисциплине «малый аламан» первыми стали Ансар Арыс­тан и Наркызыл из Абайской области, вторыми – Тимур Харитон и его лошадь Айка из Нур-Султана, на третьем месте – Арнур Са­натулы и Ботакоз из Туркестанской области.

В самой престижной категории – «аламан-байге» – не было равных Меиру Нурболатову из Каркаралы Карагандинской области с ло­шадью Хамбар, а вслед за ним финишную черту пересекли Арнат Муратхан и его конь Жумбактас из Алматинской области, а также Серикжан Жаксылык и Талхиз из села Бериктас Алматинской области.

В рамках программы прошел республиканский турнир «Костанайская конная гонка на Кубок города Нур-Султана». Скакуны костанайской породы соревновались в видах ушкыр (1,4 и 2,4 километра), кунан (7 километров) и аламан-байга (20 километров). Общий призовой фонд конкурса – 9 млн тенге.

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