Свежий выпуск Спортивная и интернациональная Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

В отличие от других семей-конкурсантов они заслужили их не числом, а умением, продемонстрировав свои весомые достижения в спорте. Свой семейный союз молодые спортсмены Сауле Турлубекова и Александр Мухин создали 10 апреля 1993 года. Время тогда было очень даже непростое, хватало различных трудностей, и поэтому молодая чета в поисках лучшей жизни на первых порах кочевала по странам ближнего и дальнего зарубежья. Жили в российских Екатеринбурге и Бийске, а потом в Монголии. Однако в итоге вернулись на родину и вот уже 15 лет живут в Балкашино, где снискали среди своих односельчан заслуженные почет и уважение.

Здесь они устроились на работу тренерами по лыжным гонкам и биатлону, активно привлекая земляков к здоровому образу жизни. Первыми помощниками Александру и Сауле в этом деле стали их сыновья Ринат и Александр. А начинали они карьеру с участия в состязаниях семейных пар в областной зимней спартакиаде «Ақ бидай», где в итоге становились неоднократными победителями. Были и призерами республиканских семейных стартов в Уральске.

Сегодня в активе тренеров-супругов Мухиных насчитывается больше десяти воспитанных ими мастеров спорта и 12 кандидатов в мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону. Этим самым они поддерживают славные лыжные традиции сандыктаусцев, которые были заложены прославленным советским лыжником, уроженцем села Каменка, что близ Балкашино, Владимиром Сахновым, мастером спорта международного класса, вице-чемпионом Олимпийских игр 1988 года и серебряным призером чемпионата мира 1987 года, который в настоящее время является старшим тренером национальной сборной РК по лыжным гонкам.

Не случайно глава семьи Александр является мастером спорта по биатлону, тренером высшей категории, а Сауле – кандидатом в мастера спорта и тренером высшей категории. Сегодня он работает тренером национальной сборной РК, а его супруга – тренером областной школы-интерната для одаренных в спорте детей. И свои дети с успехом поддерживают спортивную марку семьи. 21-летний Ринат и 17-летний Саша входят в состав национальной сборной страны по лыжным гонкам, на их совместном счету успешные выступления на чемпионате мира в Алматы, медали, полученные на крупных международных соревнованиях, так что Мухиных можно считать состоявшейся спортивной династией.

– Эта спортивная и интернациональная семья по праву считается нашей гордостью, – говорит заместитель акима района Василий Горохводацкий. – Она зарекомендовала себя с самой лучшей стороны во всех отношениях и является образцом подражания для своих земляков. Мухиных можно считать настоящими патриотами Казахстана, главным девизом этой дружной семьи являются слова Президента Н. Назарбаева «Здоровье нации – это основа нашего успешного будущего».