Спортивная школа Ильи Ильина откроется в 2015 году 

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Спортивная школа двукратного олимпийского чемпиона Ильи Ильина откроется осенью 2015 года, передает корреспондент Kazpravda.kz."Наверное, осенью следующего года откроется школа. Сейчас начнется строительство, и до осени быстро построят", – сказал Ильин, отвечая на вопросы присутствующих журналистов и молодых людей.Спортсмен также сообщил, что на 16 декабря запланирована традиционная встреча с Главой государства, и рассказал, о чем обычно спрашивает его Нурсултан Назарбаев."Традиционно мы встречаемся с Президентом в День независимости. Думаю, поговорим о подготовке, о дальнейших моих планах. Глава государства всегда интересуется моими планами, как мое самочувствие, не упала ли уверенность в себе. Думаю, он также спросит о подготовке молодых ребят в моей команде", – сказал Ильин."Буду ждать с нетерпением встречи с Президентом. Декабрь – сумбурный месяц, у всех много дел. В любом случае все идет хорошо, основная работа выполнена. Сейчас, конечно же, идет работа с общественностью, много молодежи хочет встретиться, я очень этому рад", – отметил он.Создание площадок для общения с молодежью, считает Ильин, пойдет на пользу: "Чтобы дети видели нас, спортсменов-профессионалов, могли с нами поговорить, увидеть какие мы на самом деле простые. Что мы точно так же тренировались в залах и не знали, что будут победы".На вопрос о программе тренировок он заметил, что она постоянно меняется. "Основные вещи, которые работают, мы оставляем, которые себя изживают, вместо них придумываем что-то новое. Новые системы подготовки, которые нам помогают правильно адаптироваться в условиях, которые есть сейчас в тяжелой атлетике", – отметил Ильин.