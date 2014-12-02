Спортивная школа Ильи Ильина откроется в 2015 году 

Спорт
Айнур Курамысова
©kazpravda.kz
Спортивная школа двукратного олимпийского чемпиона Ильи Ильина откроется осенью 2015 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Наверное, осенью следующего года откроется школа. Сейчас начнется строительство, и до осени быстро построят", – сказал Ильин, отвечая на вопросы присутствующих журналистов и молодых людей.

Спортсмен также сообщил, что на 16 декабря запланирована традиционная встреча с Главой государства, и рассказал, о чем обычно спрашивает его Нурсултан Назарбаев.

"Традиционно мы встречаемся с Президентом в День независимости. Думаю, поговорим о подготовке, о дальнейших моих планах. Глава государства всегда интересуется моими планами, как мое самочувствие, не упала ли уверенность в себе. Думаю, он также спросит о подготовке молодых ребят в моей команде", – сказал Ильин. 
547da2f5e64a31417519861.jpg

"Буду ждать с нетерпением встречи с Президентом. Декабрь – сумбурный месяц, у всех много дел. В любом случае все идет хорошо, основная работа выполнена. Сейчас, конечно же, идет работа с общественностью, много молодежи хочет встретиться, я очень этому рад", – отметил он.

Создание площадок для общения с молодежью, считает Ильин, пойдет на пользу: "Чтобы дети видели нас, спортсменов-профессионалов, могли с нами поговорить, увидеть какие мы на самом деле простые. Что мы точно так же тренировались в залах и не знали, что будут победы".

На вопрос о программе тренировок он заметил, что она постоянно меняется. "Основные вещи, которые работают, мы оставляем, которые себя изживают, вместо них придумываем что-то новое. Новые системы подготовки, которые нам помогают правильно адаптироваться в условиях, которые есть сейчас в тяжелой атлетике", – отметил Ильин.

547da6bf4069e1417520831.JPG

Популярное

Все
Технологии чистого будущего
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Казахстанский финал в Японии
Комфортный отдых без ущерба для природы
Новый центр для научных проектов
13 медалей из Шэньчжэня
Повысить интерес к книге
Цифровой драйв большого спорта
Дана высокая оценка
Важен голос каждого
Первый гол Дастана в «Челси»
Литые мосты автомобильного партнерства
Ветерана-фронтовика Илью Кудина поздравили с днем рождения
Новоселье в Сайраме
Обеспечить равный доступ
ИИ сразится с саранчой
Защита от паводков требует денег
Порядок – дело общее
Особый инструментарий металлургов
От концепции – к национальной стратегии
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Большие перспективы для села
Готовить специалистов нового поколения
Атырау становится центром вагоностроения
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Назван лучший футболист чемпионата мира - 2026
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Мир прекрасный и удивительный
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
Токаев произвел ряд назначений
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Барьер от наводнений
СКО: территория партнерства
Лето перемен
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления

Читайте также

Казахстанские шпажисты завоевали историческое «золото» на Ч…
Столица готова к Играм будущего – 2026
Первый гол Дастана в «Челси»
Казахстанский финал в Японии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]