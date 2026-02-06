Спортивное сообщество обсудило Конституционную реформу

Конституционная реформа
0
Айман Аманжолова
корреспондент

В Астане состоялось собрание представителей спортивного сообщества, посвящённое обсуждению проекта новой Конституции, передает Kazpravda.kz

Фото: olympic.kz

В мероприятии приняли участие представители национальных спортивных федераций, а также Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан.

Целью мероприятия стало выражение единой и согласованной позиции спортивного сообщества в поддержку проекта новой Конституции и реализуемой в стране Конституционной реформы.

Представители спортивной отрасли отметили, что новая Конституция станет тем документом, который утверждает принципы справедливости и ответственности в среде спортсменов.

В соответствии с повесткой дня участники выразили последовательную и консолидированную поддержку обновления Основного закона страны, подчеркнув приоритет прав и свобод человека, необходимость укрепления демократических институтов, а также высказали свои мнения по вопросам конституционных изменений, принципов «Справедливый Казахстан» и «Закон и Порядок».

Руководители спортивных федераций отметили, что по мере изменения времени обновляются и спортивные правила, и по аналогии с этим Конституция также должна совершенствоваться в соответствии с требованиями современности, рассматриваясь как важный шаг, направленный на формирование справедливого, сильного и конкурентоспособного будущего страны.

В ходе встречи было зачитано и подписано Обращение спортивного сообщества Республики Казахстан в поддержку Конституционной реформы.

В Обращении особое внимание было уделено вопросам укрепления здоровья нации и развития человеческого капитала, которым придано приоритетное значение.

Таким образом, спортивное сообщество страны заявило о полной поддержке положений проекта Конституции, направленных на защиту прав человека, обеспечение верховенства закона, укрепление национального единства, повышение благосостояния граждан и сохранение светского характера государства.

По итогам собрания представители спортивной сферы выразили готовность внести свой вклад в формирование ответственной гражданской позиции, ориентированной на устойчивое и справедливое развитие страны.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Астана принимает Кубок Дэвиса
«Дружба, о которой песни мы поем...»
Мир посредством диалога
Большие возможности и востребованный потенциал
Безопасность, здоровье, образование
Обеспечивая практическую направленность реформ
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Для достижения взаимовыгодных результатов
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
Перестановки в полиции Шымкента
Крепнет птицепром
Значимость достоверного слова
Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры
Пусть дети чаще берут в руки книгу, а не телефон
Новый этап конституционных реформ
Токарь по призванию, скульптор – в душе
Депутаты Казахстана и Беларуси усилят сотрудничество по вопросам ИИ и цифровизации
Кошкина любовь
Что меняется в архитектуре государства и что это дает человеку?
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Аплодисменты, аплодисменты…
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Самая большая ценность
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
Будет построена объездная дорога
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

В НАН РК обсудили новый проект Конституции
Новый проект Конституции обсудили в КазНУ
Президент встретился с руководством Конституционной комиссии
Поправки в Конституцию разъяснили на встрече с общественнос…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]