Спортивные мероприятия под эгидой АНК проходят в Казахстане

Ряд спортивных мероприятий под эгидой Ассамблеи народа Казахстана проходит в Астане и Алматы в выходные, 26 и 27 марта, передает Kazpravda.kz
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Сегодня в 17.00 в Астане, в теннисном центре "Даулет" состоятся международные рейтинговые бои по кикбоксингу среди профессионалов "Спорт во имя мира и согласия". Бои пройдут в рамках празднования 25-летия независимости Республики Казахстан.
Ожидаются выступления спортсменов из России, Украины, Беларуси, Эстонии и Казахстана.
Отметим, что в ближайшие планы организаций любительского кикбоксинга входят вступление в Международный олимпийский комитет и получение статуса олимпийского вида спорта.
В воскресенье, 27 марта, в Алматы, в учебно-спортивном комплексе "Достык" состоится Международный фестиваль национальных видов единоборств и боевых искусств.
"Цель фестиваля – продвижение модели общественного согласия и общенационального единства Нурсултана Назарбаева через спортивные мероприятия; воспитание казахстанского патриотизма, повышение уровня физической культуры в Республике Казахстан, воспитание в молодом поколении пропаганды активного и здорового образа жизни", – сообщают организаторы.
В фестивале примут участие представители Федерации тхэквондо Казахстана, Республиканского союза боевых искусств, Федерации карате РК, Федерации "Бес Кару", члены АНК, этнокультурные объединения Алматы, молодежь. В рамках фестиваля состоятся показательные выступления по қазақша күресі, тхэквондо, карате, айкидо, джиу джитсу, кендо, акинак-до, хапкидо.