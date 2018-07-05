​Спортивные награды огнеборцев

Посвящены они были двум юбилеям – 60-летию пожарно-спасательного спорта в Казахстане и 10-летию со дня образования общественного объединения «Спортивная федерация пожарных и спасателей» нашей страны. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 10 регионов республики, а также гости из Беларуси, Кыргызстана, Монголии, Турции, Узбекистана и Южной Кореи.

Программой был предусмот­рен весь комплекс состязаний в этом мужественном виде спорта – подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4 х 100 метров и боевое развертывание.

Уже в первом виде соревнований выявились фавориты 4-дневных испытаний. В захватывающем споре за лидерст­во в подъеме по штурмовой лестнице лучшие результаты продемонстрировали пожарные и спасатели из Беларуси Елена Прищепова, Виктория Осипова, Артем Прибыш и Никита Черепко, а вперемежку с ними на пьедестале почета стояли казахстанцы Анастасия Астафье­ва и Николай Буторин.

В таком же ключе завершились и остальные дисциплины этих состязаний. В общекомандной борьбе у мужчин в тройку призеров вошли сборные Беларуси, Казахстана и Узбекистана, среди женщин в числе сильнейших оказались мужественные леди из Беларуси и представительницы двух сборных Казахстана.

После подведения итогов сос­тязаний среди команд областей и городов Казахстана победителями были названы спортсмены Астаны. Следом за ними места заняли посланцы Жамбылской и Акмолинской областей. По ходу турнира наши участники обновили рекорды республики по всем четырем дисциплинам. Отличились Анастасия Потоцкая (две новые записи в таблицу высших достижений страны), Николай Буторин и эстафетная четверка.

Как сообщает информационно-спортивный хаб, соревнования в Алматы стали для участников хорошей репетицией перед XIV мужским и V женским чемпионатами мира по пожарно-спасательному спорту, которые пройдут в сентябре нынешнего года в городе Банска-Бистрице (Словакия).