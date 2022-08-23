Спортивные планы

На развитие спортивной инфраструктуры в стране выделят 136 млрд тенге.

Каждое третье воскресенье августа в Казахстане отмечается День спорта. Представители МКС РК рассказали о том, что делается в стране для развития и популяризации массового спорта и спорта высших достижений. Так, по словам и. о. председателя комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Бекболата Байжанова, благодаря проводимой по поручению Главы государства работе на сегодняшний день более 6,5 млн казахстанцев, а это 34,2% населения, систематически занимаются физической культурой и спортом.

Согласно данным министерства, 481 ДЮСШ посещают 386 519 детей и подростков, с ними работают 14 443 тренера-преподавателя, в 12 регионах функционируют 13 областных школ-интернатов для одаренных в спорте детей, где обучаются 3 995 воспитанников. Также действуют четыре респуб­ликанских специализированных школы-интерната-колледжа олимпийского резерва для одаренных в спорте детей и Республиканский колледж спорта.

– С 1 июля 2022 года поэтапно до 2024 года мы повышаем оплату работы спортивных судей с 10% до 100% от базового должностного оклада. В этом году, например, судьи будут получать за один день соревнований 8 тысяч тенге, а раньше – 2 600 тенге. В следующем году – 13 тысяч, в 2024-м – 17 тысяч тенге, – отметил Бекболат Байжанов на пресс-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Он также сообщил, что минис­терством разработан поэтапный план строительства, модернизации и оснащения спортивных объектов.

– На сегодняшний день обеспеченность спортивной инфраструктурой составляет 49%. До 2025 года имеется 140 проектов, на эти цели предусмотрено 136 миллиардов тенге, – пояснил представитель комитета МКС.

Рассказали в СЦК и о спортивных мероприятиях – как прошедших, так и предстоящих. К примеру, в Петропавловске проведен большой конкурс среди акиматов и государственных служащих, поз­же в Жетысуской области прошли игры сельской молодежи, а в Нур-Султане в эти дни проходит спартакиада среди сотрудников министерств.

– В сентябре в Шымкенте состоится Республиканская спартакиада среди слабослышащих, первого сентября – «Туран барсы» в Туркестане. Также с 15 по 30 сентября планируем многоднев­ный бәйге-марафон, который начнется в Нур-Султане и пройдет через Карагандинскую и Улытаускую области. Общая дистанция марафона составляет 1 200 километ­ров. Участвуют по 20 команд из каждой области, – сказал Бекболат Байжанов.

Для поддержки и развития паралимпийских видов спорта в регионах планируется создание центров спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями по типу организации, работающей на республиканском уровне. Государством постепенно устраняется дефицит спортивных сооружений. В этом году предусмотрено строительство 10 ФОКов в Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Также в ведомстве ведется работа по совершенствованию законодательства о физической культуре и спорте.