Спортивный Айболит

Можно смело сказать, что природа не поскупилась и щед­ро наградила его самыми разнообразными задатками и способностями. Пытливый ум и ловкость еще в босоногом детстве неизменно помогали мальчугану выходить победителем в самых захватывающих поединках. И уже тогда ему прочили хорошую карьеру в спорте. А началось все с того, что отец, когда ему исполнилось 6 лет, смастерил самодельные лыжи, на которых мальчуган каждый день «наматывал» около десяти километров вдоль речки Весновки, что в Алматы. А в школе он слыл чемпионом по лянге. Была когда-то такая популярная игра, за которую можно было схлопотать по шее от отца или выслушать нотации от учителей. Почему-то в советское время лянгу не относили к спорту. Говорили о вреде здоровью. Хотя приходилось бить катары в прыжках. При этом работали мышцы не только ног, но и всего тела. Сегодня же мнение совершенно другое. Врачи, педагоги, тренеры твердят, что лянга – это один из хороших способов подготовки спортсменов высокого класса.

С началом учебы в школе у Льва появилось новое увлечение – музыка. И хотя будущий спортсмен не горел особым желанием, тем не менее с отличием учился в музыкальной школе: сначала по классу скрипки, а затем по классу фортепиано. За год занятий музыкой сразу перешел из первого класса в четвертый. Много позже Лев Борисович на больших и малых мероприятиях брал в руки гитару или, если была возможность, играл на пианино. И голос у него был приятный. Мне даже рассказывали, как однажды в ресторане он подошел к оркестрантам и, взяв в руки саксофон, сыграл всем знакомую мелодию. За что получил в подарок несмолкаемые аплодисменты. А эстрадники твердо решили, что этот человек музыкант, и пригласили его в свою группу. Но Лев Борисович раскланялся и ушел…

Направлял юнца в нужное русло, конечно же, папа, который построил для него и его друзей волейбольную площадку, мини-футбольное поле. И как говорил сам Лев Борисович, «его день начинался с первыми петухами». Он один шлифовал свое мастерство на этих площадках. А потом выбегала из своих квартир ребятня, и часто их баталии заканчивались выбитыми стеклами на окнах соседей. Но позже он стал посещать тренировки юных футболистов на стадионах «Динамо» и «Медик». Вот так начинался путь Льва Демьянского в большой спорт.

Если в школьную пору Лев отдавал предпочтение футболу, то в студенческие годы в мединституте прошли в большей мере под знаком волейбола. В его стенах Демьянский стал игроком той самой команды, которая позднее называлась «Буревестник» и заставила весь мир говорить о казахстанском волейболе. Сам основатель студенческой дружины Октябрь Кыдырбаевич Джарылкапов был в восторге от игры этого универсального игрока. Лев Борисович мог отменно сыграть как в обороне, так и в атаке. И в становлении ­команды его роль велика. Демьянского уважали в коллективе не только за бойцовские качества, но и за юмор и большое сердце. Он никогда не отказывал никому ни в чем, всегда приходил на помощь, если она кому-то требовалась. Вспоминает один из игроков волейбольного клуба того времени Валерий Вадимович Кассин:

– Мы с Еркином Акуновым приехали играть в «Буревестник» из соседней Киргизии. В первое время жили в студенческом общежитии. Из тренировок возвращались поздно пешком. И наш путь в общагу лежал по Ботаническому бульвару. С нами как-то пошел и Лева. По дороге мы узнаем, что он живет на этом бульваре. Не ожидали, что Демьянский пригласит нас домой. Он в то время жил еще один. Накормил, напоил. Потом сел за рояль и исполнил несколько песен. И каждый день после тренировок мы неизменно заходили к нему в гости попить чая. Общаясь с ним, каждый раз открывали для себя разностороннюю личность. Помню его последний выход на площадку. Мы играли тогда в Туле. Демьянский уже знал, что заканчивает спортивную карьеру. После последней игры свою майку под номером «7» передал мне. Никогда не забуду его слов: «Давай, дерзай! Надеюсь, не подведешь!»

После получения диплома медика ему прочили блестящее будущее хирурга. Но он выбрал спортивный путь. И первым клубом стал «Кайрат», где он проработал врачом много лет. Его искусство врачевания не прошло бесследно. Более того, оно стало одной из наиболее ярких граней личности Льва Борисовича, сделавшей известным его не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Врачебная практика в футбольном клубе «Кайрат» дала толчок его научной карьере. Затем последовали поступление в аспирантуру и сотрудничество со всемирно известным спортивным врачом Зоей Сергеевной Мироновой и одним из авторитетнейших спортивных ученых Феликсом Павловичем Сусловым. И как итог – успешная защита диссертации на соискание степени кандидата медицинских наук. Лев Демьянский написал более 30 научных работ, связанных с вопросами спортивной медицины.

Кроме медицинского института Лев Борисович Демьянский окончил еще и Казахский государственный институт физической культуры, и Университет марксизма-ленинизма. Стал кандидатом медицинских наук, доцентом, позже трудился профессором на кафедре спортивных игр в Казахской академии спорта и туризма. Был удостоен званий «Заслуженный тренер Республики Казахстан» и «Заслуженный деятель спорта Респуб­лики Казахстан». Награж­ден почетными знаками «Ветеран спорта» и «Футбол Одагы», знаком «Победитель социалистического соревнования».

Позже его ждало новое поприще – педагогическая стезя. И вновь открылись и засверкали яркими красками грани его научного, педагогического и тренерского таланта. Не один десяток спортсменов реализовал себя в большом спорте благодаря педагогическому и врачебному искусству этого неутомимого человека. Много раз приходилось ему в считанные часы, а то и минуты приводить спортсмена в состояние функциональной и психической готовности и тем самым способствовать дальнейшим успешным выступлениям. Один из примеров – марафонец Вениамин Солдатенко – чемпион мира и серебряный призер мюнхенской Олимпиады. Вовремя по назначению Демьянского сделанный укол и тонизирующий напиток во многом сыграли решающую роль в достижении высоких результатов. Как-то Леонид Остроушко, увидев на стадионе Льва Демьянского, произнес: «Благодаря тебе хожу на своих ногах». Видимо, вспомнил, как в бытность футболистом он пользовался услугами врача ­команды. И я в тот же день, сидя на трибуне, попросил Льва Борисовича прокомментировать этот диалог с Остроушко.

– У него была тяжелая травма, – рассказал Демьянский. – В таких случаях со спортом «завязывают». А он настырный, пришел и говорит: «Латай. Делай все, что хочешь, но через две недели я должен играть». Я ему восемь различных процедур сделал. Думал, все, закончит карьеру. Но парень оказался упертый. Сначала за дубль сыграл, а потом и за основу вышел…

Однако эффективного сочетания самых человечных в мире профессий – педагога и врача – Льву Борисовичу показалось мало. Постоянный жизненный поиск и ярко выраженное творческое начало привели к тому, что он начал выращивать цветы и заниматься виноделием. Близкие друзья Борисовича знают, какой у него вкусный напиток получался. Как-то поехали вместе в соседний Кыргызстан смотреть игру нашей сборной по футболу. Он прихватил с собой несколько бутылок своего вина. Когда возвращались с победой, он угощал всех, кто был в том автобусе…

Потом занялся тренировкой футболистов – «минщиков». В качестве главного наставника съездил даже на чемпионат континента (2004 г.). Он всегда был завсегдатаем соревнований бас­кетболистов и волейболистов. Его приглашали на старты в качестве доктора, и он помогал и советом, и делом.

До последнего вздоха Лев Борисович Демьянский оставался верен спорту. Умер он в июне 2010 года в возрасте 74 лет.