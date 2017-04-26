Спортсмен из Атырау стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Спорт
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Чемпионат мира прошел в Америке, штате Техас, городе Киллене, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Атырауский спортсмен Дмитрий Ли завоевал титул чемпиона мира в весовой категории до 105 кг, а также получил звание мастера спорта международного класса.

В общекомандном зачете сборная Казахстана по пауэрлифтингу заняла второе место, уступив Японии 2 очка, на третьем месте оказалась Америка, проиграв Казахстану 3 очка. По словам спортсмена, борьба была очень сложной, спортсмены выложились на 100%.

Соревнования проходили среди всех возрастных групп: юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки от 18 до 23 мужчины и женщины от 24 до 40 лет и ветераны их 4 подгруппы.

"Сборная страны поехала на чемпионат в составе 20 человек, в том числе старший тренер РК и тренеры трех областей", – рассказал Ли.

Ли занимается пауэрлифтингом уже больше 10 лет, имеет звание мастера спорта международного класса, в составе сборной страны уже 7 лет. За это время стал чемпионом РК, 13 раз установил 15 рекордов страны и 3 ракорда Азии, дважды является чемпионом Азии, в 2013 году стал серебряным призером мира среди юниоров.

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