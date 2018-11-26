​Спортсменка, красавица и… «Алтын Адам»

Девятнадцатая ежегодная церемония награждения премией «Человек года – Выбор года» прошла в Казахском государственном академическом теат­ре оперы и балета им. Абая. Выход на сцену Фирузы Шариповой соп­ровождался бурными аплодисментами. Первая казахстанская представительница в профессиональном боксе, признанный «Человек года» поблагодарила своих болельщиков и всех казахстанцев, кто счел ее достойной этой награды. Спортсменка отметила, что она поднимает флаг своей страны на самом высоком международном уровне, и ее задача – сделать узнаваемым в мире наряду с мужским и женский казахстанский бокс. А ее главная цель – статус абсолютной чемпионки мира.

Отметим, что «Спортсменом года» ранее становились экс-чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, IBO Геннадий Головкин, первый в истории представитель Казахстана, выигравший олимпийское «золото» в плавании, Дмитрий Баландин, тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех весовых категориях Илья Ильин.

Лауреатами в других номинациях стали оперная певица Зарина Алтынбаева, художница, победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Анар Абжанова, кинорежиссер Акан Сатаев, деятель науки Маратбек Габдуллин.

Также были объявлены победители «Выбора года-2018» – прес­тижной премии для сферы бизнеса и предприятий. Лауреатам были вручены главные призы проекта – статуэтки «Алтын Адам», почетные медали «Общественное признание» и «№ 1 Выбор года».