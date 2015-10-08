Спортсмены посадили саженцы на территории Всемирной академии бокса
Ерзат Сергазин
"Аллея чемпионов", располагаемая на территории Всемирной академии бокса в Алматинской области, обзавелась новыми саженцами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта.
В мероприятии по посадке деревьев приняли участие как действующие спортсмены, так и прославленные ветераны. Облагораживали территорию Жаксылык Ушкемпиров, Асхат Житкеев, Арман Чилманов, Максим Раков, Нурмахан Тыналиев, Максут Ибраев, Досжан Картиков и Рустам Ибраев.
"Очень рад этому событию, – говорит олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров. – Надеюсь, что количество деревьев на "Аллее чемпионов" будет увеличиваться постоянно, ведь казахстанские спортсмены из года в год демонстрируют отличные результаты на мировых аренах. Место выбрано удачное – Всемирная академия бокса, в которой тренируются наши чемпионы".
Отметим, что Всемирная академия бокса была построена по инициативе президента Национального олимпийского комитета РК, председателя Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта Тимура Кулибаева.