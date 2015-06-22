Спортсмены приняли... присягу 644 Сергей Южный

Но эта группа не совсем характерная для обычной призывной кампании. Дело в том, что связать свою дальнейшую судьбу с Вооруженными силами Казах­стана, Центральным спортивным клубом армии Министерства обороны РК выразили желание 23 опытных спортсмена, выступающих за национальные сборные команды страны по дзюдо, вольной и греко-римской борьбе, боксу, таэквондо, плаванию, спортивному ориентированию и кикбоксингу.

Среди них немало победителей и призеров крупных международных состязаний, чемпионов Азии и Казахстана. С большим желанием пришли служить в армейский спортклуб братья-борцы греко-римского стиля Баглан и Хорлан Жаканша, пловцы Михаил Никульшин и Евгений Азарьев, дзюдоисты Гусман и Гумар Кыргызбаевы, ориентировщик Дмитрий Адамович, таэквондист Аскар Баймолда и другие.

Ребята понимают, что в обществе это даже звучит гордо: «Парень отслужил в армии!» Ну а кто-то, безусловно, после положенного времени останется и на сверхсрочную службу, специалисты в ЦСКА всегда нужны.

В течение месяца, предшествовавшего принятию присяги, спортсмены прошли на базе ЦСКА строевую и государственно-правовую подготовку, на Илийском полигоне показали весьма приличные результаты в первых зачетных стрельбах. Судя по всему, в армию ребята пришли, во-первых, осознанно, во-вторых, явно с навыками обращения с оружием. К примеру, рядовой Евгений Азарьев выбил 84 очка из 100 возможных, а это весьма приличный результат не только для призывника, но и многих старослужащих.

На церемонию принятия присяги пришли родные и близкие спортсменов, их тренеры, товарищи по спортивным командам. Торжественную клятву атлеты произнесли в присутствии начальника Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК Айталапа Кургамбаева, наших прославленных спорт­сменов – боксера Каримжана Абдрахманова и биатлонистки Елены Хрусталевой, имеющих к ЦСКА самое прямое отношение.

Курс молодого бойца и присяга позади. А что же дальше? Теперь армейские спортсмены разъедутся по своим городам и будут, как и прежде, готовиться к различным соревнованиям. В том числе и новым для себя – армейским. В этом плане совсем нелишне напомнить, что в 2015 году казахстанскую ­команду ЦСКА в Москве ждет Спартакиада Вооруженных сил стран СНГ, а в Южной Корее – Всемирные армейские игры. И многие новобранцы впервые выступят в них за наш прославленный армейский спортклуб.



