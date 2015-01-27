Спортзал на месте СТО Свежий выпуск 655 Чингиз ТАШЕНОВ

Силами семьи Хегай, его воспитанников и просто неравнодушных людей помещение бывшей СТО было переоборудовано в специализированный спортивный зал. В его центре – стандартный ринг, а на подиуме по периметру расположились различные спортивные снаряды, в соседнем помещении – раздевалки и душевые. Все здесь сделано аккуратно и практично, с пониманием специфики вида спорта и тренировочного процесса. Все дизайнерские решения принадлежат сыну тренера – мастеру спорта, победителю Кубка мира 2013 года Мергену Билялову.

По словам Е. Хегая, этот специализированный спортзал полностью обеспечит потребности школы кикбоксинга. Кроме того, здесь смогут заниматься представители и других федераций.



