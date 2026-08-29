Спортзал построили всем миром

По традиции на торжественном мероприятии свои благословения юным спортсменам дали прославленные ветераны труда района: финансист Калхазбек Ажибеков, писатель-историк Жолтай Альмашов, мастер спорта СССР по боксу Даутбек Жуматов и другие. Отметим, что Жанакорганский район традиционно считается сильной борцовской школой в стране. Здесь выросли такие известные тренеры и балуаны, как Серик Абдрахманов, Ролан Кешубаев, Мухтарбек Жасулан, Пернебек Беласаров, Даулет Ниязбеков, Галымжан Усербаев, Канат Мусабеков, Рахманберды Абдрашит, Магжан Абласан, Канат Бедельбеков, Бахытжан Бердиев...

Огромное внимание в районе уделено развитию национальных видов спорта. К примеру, сейчас на проходящих VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане за Казахстан выступают жанакорганцы Нурлыбек Аскаров и Алмат Жунусов (кокпар) и Алтынай Исрайл (жамбы ату).