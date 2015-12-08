Фото: cont.ws
Британские инженеры и физики создали устройство, которое в буквальном смысле позволяет заглянуть за угол и наблюдать за перемещениями объектов, скрывающихся за этим углом, передает Kazpravda.kz
Как сообщается, Женевьева Гарипи из Университета Эриота-Уатта в Эдинбурге (Великобритания) и ее коллеги создали более привычный нам аналог подобной технологии, разработав особую камеру, которая умеет заглядывать за угол и в режиме реального времени следить за объектами по ту сторону стены.
Она представляет собой набор из двух приборов – особой "фотонной пушки", которой ученые обстреливали пол и стену, расположенные на противоположной стороне от угла, и специальной светочувствительной матрицы на базе так называемых лавинных фотодиодов, способных распознавать даже одиночные фотоны, частицы света.
"Фотоны из луча пушки, отражаясь от поверхности стены и пола, будут сталкиваться и отражаться от поверхности всех предметов, которые находятся за стеной. Часть из них попадет в детектор, отразившись еще раз от стены, что позволяет, опираясь на время движения луча, определять положение, форму и вид того, что прячется за углом.
Благодаря сложной траектории движения луча и необходимости обработки данных, поступающих в камеру, фотография спрятанных объектов получается не сразу – на формирование начального изображения уходит около трех минут. С другой стороны, дальнейшие наблюдения за перемещением объекта за стеной можно вести в режиме реального времени", – поясняется в информации.
Как отмечается, текущее разрешение камеры очень скромное – всего 32 на 32 пикселя, что фактически не позволяет разглядеть на картинке ничего, кроме грубого силуэта того, что расположено за углом. Тем не менее это может быть достаточным для многих практических задач, так как положение объекта на картинке можно определить с сантиметровой точностью.
Подобные камеры, как полагают ученые, найдут свое применение в системах безопасности в аэропортах, в прицелах и системах наблюдения для спецслужб, а также в ряде других устройств и сфер жизни. Сейчас шотландские физики работают надо созданием трехмерной версии этой технологии, которая позволит оценивать толщину и габариты скрытых объектов.