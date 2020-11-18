Способствуют ли маски повторному заражению COVID-19

Общество
Пользователи Казнета обсуждают новость о том, что ношение медицинских масок способствует повторному заражению коронавирусной инфекцией. На самом деле никаких научных подтверждений этой теории не существует, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Ношение медицинских масок не приводит к заражению COVID-19 или какими-либо другими заболеваниями. Теорию о реинфицировании опровергает статистика.
ВОЗ объявила КВИ пандемией 11 марта 2020 года. Примерно в это время страны начали вводить карантинные ограничения, включающие обязательное ношение медицинских масок.
Ученые не исключают возможности повторного заражения COVID-19, однако отмечают, что пока такие случаи в мире документируются крайне редко. Первый случай был зарегистрирован лишь в июне 2020 года, то есть через несколько месяцев после начала пандемии.
В Казахстане первый случай повторного заражения зарегистрировали 4 ноября 2020 года.
По данным ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США, механизмы реинфицирования COVID-19 и иммунитет, вырабатываемый после этого заболевания, все еще изучаются.
Наверняка можно сказать, что ношение медицинских масок не несет риска повторного заражения. Это подтверждается статистикой – из 54 973 013 зараженных во всем мире повторно заразились коронавирусной инфекцией не более 10 человек.
Ношение медицинских масок не приводит к заражению COVID-19 или какими-либо другими заболеваниями. Теорию о реинфицировании опровергает статистика.
ВОЗ объявила КВИ пандемией 11 марта 2020 года. Примерно в это время страны начали вводить карантинные ограничения, включающие обязательное ношение медицинских масок.
Ученые не исключают возможности повторного заражения COVID-19, однако отмечают, что пока такие случаи в мире документируются крайне редко. Первый случай был зарегистрирован лишь в июне 2020 года, то есть через несколько месяцев после начала пандемии.
В Казахстане первый случай повторного заражения зарегистрировали 4 ноября 2020 года.
По данным ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США, механизмы реинфицирования COVID-19 и иммунитет, вырабатываемый после этого заболевания, все еще изучаются.
Наверняка можно сказать, что ношение медицинских масок не несет риска повторного заражения. Это подтверждается статистикой – из 54 973 013 зараженных во всем мире повторно заразились коронавирусной инфекцией не более 10 человек.