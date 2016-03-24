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​Справедливо и транспарентно

Шынаргуль КАЙРОВА, руководитель Атырауского областного филиала Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами в РК

Всем политическим партиям, кандидатам в депутаты маслихатов, их доверенным лицам, а также наблюдателям и журналистам были созданы необходимые условия для наблюдения за ходом выборного процесса. Выборы в Атырауской области прошли в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами – справедливо, транспарентно и на высоком уровне.

фото Рахима Койлыбаева

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