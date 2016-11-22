​Справедливость, независимость, неподкупность

фото предоставлено пресс-службой Президента

Участие в съезде приняли члены судейского корпуса страны, депутаты Парламента, руководители государственных органов, представители юридической общественности, международных организаций, СМИ и НПО.

В адрес участников съезда поступили приветственные письма от имени верховных судов и руководителей судебных организаций зарубежных стран. В том числе послания казахстанским коллегам направили председатели верховных судов России, Китая, Республики Кореи, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов, председатель объединения судей Германии.

Съезды судей в Казахстане с меняющейся периодичностью проводятся с 1996 года – как площадка для обсуждения актуальных вопросов становления судебной системы суверенной страны, постановки задач для обеспечения ее развития. Именно на первом съезде был принят первый Кодекс судейской этики – десять лет спустя документ с таким же названием стал главной новостью уже седьмого по счету съезда. Принятие нового этического кодекса казахстанских судей ознаменовало выполнение еще одного шага Плана нации «100 конкретных шагов» по направлению «Верховенство права».

Большой путь

Выступая перед участниками VII Съезда судей, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что одним из достижений независимости Казахстана можно считать построение современной и эффективной ветви судебной власти. Он напомнил, что за последние 25 лет колоссальный путь развития прошла как сама судебная система, так и обеспечивающие ее функционирование судьи. Суды перестали быть исключительно инструментом политики наказания, качественно трансформировавшись в главный правозащитный институт государства.

Как напомнил Глава го­су­дарст­ва, в целях совершенствования судебной и право­охранительной систем сформиро­вана новая правовая база, проведены необходимые организационные мероприятия.

Успешно решается важнейшая задача по обеспечению доступности правосудия, где в том числе огромную помощь оказали современные технологии. Сейчас в Казахстане внедре­но электронное судебное производство, то есть для того, чтобы обратиться в суд, гражданам необходимо просто провести ряд манипуляций на своем компьютере. Президент обратил внимание, что в этом году 23% гражданских дел в суды поступило именно в электронном виде – ситуация, которую еще несколько лет назад невозможно было представить.

Государство создает все условия для достойного социально-правового обеспечения судей, увеличивается финансирование судов, улучшаются жилищные условия. По личному поручению Президента решены все вопросы материального обеспечения судей в отставке.

– За годы независимости, соз­давая государство, мы уделяли особое внимание формированию современной судебной сис­темы, адекватной тем фундамен­тальным преобразованиям, которые проводились в Казахстане, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. – Конечная цель судебной реформы – это независимая и неподкупная судебная власть, где главным является честность и профессионализм судей, справедливость и доступность правосудия.

Как раз на решение этих задач и нацелен объявленный в прошлом году План нации «100 конкретных шагов по реали­зации Пяти институцио­нальных реформ». В этой масштабной программе отдельным направлением выделены вопросы повышения эффективности и качества работы судов и правоохранительных органов – важнейшие условия для обеспечения истинного верховенства закона. Как подчеркнул Глава государства, главным звеном этой реформы является судебная власть, без модернизации которой все остальные меры могут не сработать.

Конкретная реализация Плана нации началась с 2016 года, и уже сделано немало.

– Устранена многозвенность судебной системы, введено судо­производство по инвестицион­ным спорам, повсеместно внедряет­ся аудио-, видеофикса­ция судебных разбирательств. Мы создаем Международный финансовый центр «Астана», где будет применяться английское право, а также стандарты ведущих мировых финансовых центров. Последовательно укрепляется институт частных судебных исполнителей. Расширена сфера применения суда присяжных, максимально ужесто­чены требования к судьям, – сказал Президент.

Как подчеркнул Глава государства, сегодня суды имеют все правовые инструменты и возможности для выполнения своей высокой, ответственной миссии. Теперь от них требуется оправдать общественные ожидания. Пока в этом отношении еще не все гладко. По озвученной Президентом информации, только в этом году в дисциплинарном порядке были наказаны 32 судьи и еще двое освобождены от должности.

– Может быть это и меньше, чем было, но это никоим образом не успокаивает. В судебной системе такого не должно быть, – заявил Нурсултан Назарбаев.

Также на практике граждане в поисках справедливости час­то вынуждены обращаться в высшие судебные инстанции либо в прокуратуру. По словам Президента, только в текущем году по протестам прокуратуры Верховным судом пересмотрено 63 решения нижестоящих судов по гражданским делам.

– Исчерпывающая реализация Плана нации должна привести к коренному улучшению в оценке гражданами страны деятельности судов и право­охранительных органов. Эта оценка и будет определять степень доверия общества к работе судей. Еще далеко не все сделано в плане обеспечения верховенства закона, как этого требует План нации. И в решении намеченных задач национальной судебной системе отводится особая роль. Общество должно знать, что казахстанские законы неукоснительно исполняются, а суды стоят на страже законности и справедливости, – подчеркнул Президент.

Главное – доверие народа

На съезде Нурсултан Назарбаев обозначил основные перспективные направления развития правосудия.

В первую очередь Президент подчеркнул, что ключевой задачей остается обеспечение верховенства закона, и в ее решении суд играет главнейшую роль. В этом контексте он особенно остановился на главной фигуре судопроизводства – судье, подчерк­нув, что его реальная независимость базируется на строгом соблюдении закона, уверенности в правильности и справедливости принятого решения.

Президент сделал акцент на том, что в Казахстане все равны перед законом. Это, по его мнению, доказывается уже тем, что в рамках проводимой в стране бескомпромиссной борьбы с коррупцией привлечены к ответственности и осуждены высоко­поставленные чиновники.

В свою очередь судьи сами должны постоянно заботиться о чистоте своих рядов. Глава государства подчеркнул, что в судейском сообществе как нигде должны приниматься системные меры по профилактике правонарушений, тем более коррупционных.

В качестве второй задачи Нурсултан Абишевич назвал усиление подотчетности судей, что призвано повысить авторитет и доверие к системе правосудия.

– Несмотря на положительные международные рейтинги и внешне благополучные показатели отправления правосудия, остается один ключевой вопрос – это недостаточный уровень общественного доверия к судам и правоохранительным органам. Об этом свидетельствуют обращения казахстанцев в вышестоящие государственные инстанции, вплоть до Президента, в которых содержатся жалобы на решения судов, право­охранительных органов, а порой выражаются сомнения в честности, неподкупности представителей судейского корпуса и правоохранителей. Так, только в Администрацию Президента в прошлом году поступило около 10 тысяч жалоб граждан и организаций по вопросам законности и правопорядка. А только за 10 месяцев этого года таких жалоб уже 7 тысяч, – рассказал Нурсултан Назарбаев.

Президент подчеркнул, что мало не допускать судебных ошибок, не менее важно полностью исключить вмешательство любых должностных лиц в отправление правосудия, пресекать факты манипулирования общественным мнением в целях давления на суд в интересах отдельных лоббистских групп. И, как порекомендовал Глава государства, если такие попытки будут – то нужно всему Казахстану показывать тех, кто своим вмешательством посягает на беспристрастность правосудия.

В то же время, отметил Нурсултан Назарбаев, само судейское сообщество не должно быть закрытой корпорацией и находиться вне зоны общественной критики.

– В демократическом государстве общество вправе давать оценку работе всех государственных институтов, в том числе и судов. Именно поэтому в Плане нации поставлена задача по усилению подотчетности судей, – сказал Глава государства.

Третья задача – формирование достойного судейского корпуса. Вершить правосудие, как подчеркнул Президент, должны только профессионалы с большим жизненным опытом и высокими моральными принципами.

– При этом не должна закрываться дорога для прихода в судебную систему сильных перспективных юристов, – добавил Нурсултан Назарбаев.

Четвертая задача – обеспечение единства практики рассмотрения судебных дел.

И, наконец, пятая задача – обеспечение более эффективного правового просвещения казахстанцев. Как обратил внимание Глава государства, благодаря юридической грамотности граждан, помимо прочего, можно в разы сократить количество судебных споров – очень актуальный на сегодня вопрос. В последние годы количество судебных дел ежегодно возрастало на десятки тысяч, что напрямую влияет на качество и сроки рассмотрения дел.

– Для снижения нагрузки моим решением на 450 единиц была увеличена штатная численность судей районных судов и на 540 единиц численность аппарата судов. Но не можем же мы бесконечно раздувать аппараты и судей назначать, – отметил Нурсултан Назарбаев.

Обращалось внимание и на то, что принятые меры по расширению действия примирительных процедур, механизмов внесудебного регулирования споров не дают ожидаемого результата. Причиной тому – недостаточная разъяснительная работа с населением. Президент подчеркнул, что поскольку усилий соответствующей службы Министерства юстиции в этом деле явно недостаточно, нужна поддержка всех юридических служб государства.

Завершая выступление, Глава государства обратил внимание, что съезд проводится накануне 25-летия Независимости Республики Казахстан.

– Хочу особо отметить, что судебная власть является одной из крепких основ государственности, которая обеспечивает права граждан, интересы общества и государства. Перед нами стоит задача повышения уровня конкурентоспособности судебной системы и доверия общества к ней. Судебному корпусу предстоит большая работа, – заключил Нурсултан Назарбаев, пожелав всем судьям страны успехов в достижении высоких целей и задач, поставленных перед ними.

По мировым стандартам

Председатель Верховного суда Кайрат Мами в свою очередь отметил, что судебная система страны формировалась в строгом соответствии с мировыми стандартами. Впрочем она развивается и сейчас, но уже на базе модернизированных, принципиальных вопросов отправления правосудия.

В своем выступлении К. Мами коротко осветил основные моменты исторического развития судебной системы Казахстана, остановившись на базисных нормах деятельности судов, отраженных в реформах 1995, 2004, 2007–2008 годов.

В итоге принятых мер в республике удалось почти в 3 раза сократить численность тюремного населения, сегодня представители многих стран даже обращаются к нам за опытом в организации электронного судопроизводства.

Важно отметить, что проведенная модернизация судебной системы была предусмотрена Планом нации «100 конкретных шагов».

– В целом Верховный суд полностью выполнил все возложенные на него 10 шагов Плана нации, – уточнил К. Мами. – Реализованы также и все постановления, принятые на предыдущем, шестом съезде судей.

Речь идет как об увеличении штатной численности, так и о развитии института медиации в Казахстане. При этом о динамичных позитивных тенденциях, приобретающих стабильный характер, в республике говорят не только эксперты. Согласно проведенным опросам, уверенность в том, что законы в стране работают и на практике, выражают теперь и простые граждане, когда-либо имевшие дело с судебными разбирательствами.

Что касается международных стандартов, то Казахстан в глобальном индексе конкурентоспособности по индикатору «Независимость судов» уже занимает 68-е место из 140 государств планеты.

По словам председателя Верховного суда, за авторитет в обществе казахстанского судебного корпуса говорят также и результаты социальных исследований, проведенные Программой ООН. 71,3 процента опрошенных выразили удовлетворение работой судей, что служит одним из значимых показателей в обеспечении верховенства закона в стране.

– Венецианская комиссия Совета Европы в своем обзоре судебных систем Центральной Азии по итогам 2015 года особо отметила судебные реформы республики и представила их как пример другим странам нашего региона, – отметил Кайрат Мами. – С этой позиции за годы независимости Верховным судом Казахстана установлены тесные двусторонние отношения с высшими судебными органами более 35 зарубежных государств.

Сегодня мы находимся в тесном сотрудничестве с такими международными и неправительственными организациями, как ООН и ее агентства ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕП, ЮНДОК, а также с ОБСЕ, Венецианской комиссией Совета Европы, ЮСАИД и другими. Мы активно взаимодействуем с судебными органами государств – членов ШОС. С 2011 года Союз судей РК – полноправный член Международной ассоциации судей.

Остановился К. Мами и на судебных реформах, которые в Казахстане проводятся в данный момент. В частности, было указано, что в рамках Плана нации Верховный суд Казахстана работает в обновленном составе уже с начала этого года. Успешно действуют и специализированная судебная коллегия, и новые правила судопроизводства.

Немаловажно и то, что вследствие оптимизации судебных инстанций максимальный срок рассмотрения судебных споров в среднем теперь сокращен с полутора лет до 8 месяцев. Введены новые процессуальные правила, согласно которым в прошлом осталась судебная волокита. В порядке упрощенного производства с начала этого года рассмотрено более половины всех гражданских дел, 82% из них разрешены в первом же судебном заседании. А каждое четвертое уголовное дело также рассмотрено по упрощенной процедуре, то есть окончено в срок до 10 суток.

Созданная в Верховном суде специализированная коллегия, а также Международный совет стали дополнительными факторами улучшения инвестиционной привлекательности Казахстана. Другая важная составляющая модернизации – стопроцентное оснащение судов республики современными системами аудио-, видеофиксации судебных процессов. В результате число жалоб на действия судей сократилось почти в два раза, чего невозможно было добиться путем дисциплинарных взысканий.

Современные электронные сервисы позволяют «писать» теперь заявления, жалобы в суд в течение нескольких минут. Более того, посредством интернет-ресурсов граждане могут отслеживать ход реализации направленного ими запроса вплоть до получения официального ответа.

– Одним из приоритетов модернизации судебной системы были и остаются вопросы кадрового обеспечения, – продолжил К. Мами. – Впервые внедрен конкурсный порядок отбора кандидатов на руководящие должности. Повышена роль психологического тестирования, введено исследование на полиграфе, все этапы отбора максимально освещаются.

Однако порой и этого недостаточно. Судьи должны не только владеть определенным уровнем знаний, но соответствовать конкретным этическим нормам, предусмотренным в том числе новым проектом Кодекса этики судей.

По словам председателя Верховного суда, принятие этого документа имеет огромное значение для повышения моральной ответственности служителей Фемиды за свою профессиональную деятельность и поведение в быту. Проект обсуждался среди судей и общественности, был презентован на специальном заседании Венецианской комиссии по независимости правосудия.

Согласно представленному документу, судья теперь обязуется в том числе воздерживаться от абстрактной неаргументированной критики законов, содействовать профессиональному освещению событий в судебно-правовой сфере в средствах массовой информации. Не сможет судья, как и члены его семьи, а также лица, находящиеся в прямой процессуальной зависимости от него, принимать от людей какие-либо подарки и преимущества, посещать общественные мероприятия, если это может навредить его репутации.

К слову, единогласным решением участников форума данный проект был принят, и теперь это важное пособие для всех представителей судейского сообщества Казахстана.

Говоря о задачах на перспективу, Кайрат Мами указал на необходимость детальной нормативно-правовой регламентации вопросов доступа к судебной информации, защиты прав граждан, да и самих участников процесса, которые становятся уязвимыми из-за широкого применения интернет-ресурсов. Предстоит работа и по реформированию административного судопроизводства, дальнейшего уточнения подведомственности споров, созданию института налоговой апелляции.

Непременным условием эффективности правосудия, по мнению спикера, должно стать снижение участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Ведь, по сути, фигура прокурора в суде олицетворяет сохранение приоритета государственного интереса над частным.

Не менее важным аспектом развития судебной системы можно также назвать усиление квалифицированной юридической помощи гражданам. Так, все более ощутимой сегодня становится нехватка адвокатов, а также большая разница в их профессиональной подготовке. К тому же основная масса адвокатов сосредоточена в столице и областных центрах. В итоге люди все чаще обращаются за помощью к так называемым «народным представителям». А ведь это и низкая квалификация, и отсутствие какой-либо ответственности перед клиентом.

О работе Союза судей, подготовившем совместно с Верховным судом РК вышеуказанный Кодекс этики, рассказал в ходе форума председатель организации Мусабек Алимбеков. В частности он указал на то, что за три года после последнего съезда судей они провели сразу несколько конкурсов как среди служителей Фемиды, так и среди журналистов, освещающих данную тематику в СМИ. При этом акцент был сделан на конкретной работе с населением, повышении имиджа судейского корпуса государства.

Во второй части форума слово было предоставлено делегатам из регионов и международным экспертам. В своих выступлениях председатель Восточно-Казахстанского областного суда Досжан Амиров, судья Костанайского районного суда Наталья Дунаева и другие отмечали, что в Казахстане практически повсеместно значительно возросло доверие населения к судебной системе. Председатель межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны Назиля Раззак в свою очередь рассказала о нововведениях в ювенальном судопроизводстве, а международный эксперт Хвачжун Ли – о готовности к обмену опытом с судьями Казахстана по укреплению правосудия, принципов демократии и верховенства закона в республике.