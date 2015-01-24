Свежий выпуск Справка – за 10 минут Полина ФЕДОРОВА, Астана

Онлайн-услуга «Выдача адресных справок с места жительства» доступна на egov.kz с 2010 года. Согласно статистике, она – бессменный лидер на портале «электронного правительства». Эта выписка часто требуется при приеме на работу, оформлении банковского займа, при регистрации ИП, назначении пенсионных выплат и во многих других случаях.

Для того чтобы получить адресную справку на портале «электронного правительства», необходимо авторизироваться, нажав кнопку «Заказать услугу онлайн». Далее – заполнить заявку и подписать ее электронной цифровой подписью. Запрос обрабатывается не более 10 минут. Выписку можно взять на ребенка и супруга, необходимо лишь ввести их ИИН. Система сама установит родственные связи.

Помимо портала е-правительства услуга оформляется и через мобильное приложение eGov.kz.



