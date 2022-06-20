"Справочку сдайте": глава Минобороны высказался о призыве в армию студентов

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков рассказал, как быть молодым папам и парням, поступившим в зарубежные университеты, если их призвали в армию, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Во-первых, кто отменял Конституцию?! Священный долг каждого гражданина – выполнять задачу по защите и обороне государства. Любой гражданин с 18 лет обязан выполнить воинский долг», – заявил Руслан Жаксылыков.

Между тем, по его словам, есть исключения.

«Случаи отсрочки определяются воинским комиссариатом. У нас очень много случаев, когда наша молодежь прячется, убегает. Извините, но закон надо выполнять… Значит, молодой человек своевременно не сдал документ в орган местного военного управления. Вот и всё. При наличии справки о том, что молодой человек поступил в вуз, он попадает под акт отсрочки. Если у вас есть право на отсрочку, будьте добры, дайте документ, что у вас родился ребенок. Соответственно, вы попадаете под отсрочку. Если вы поступили в вуз, и вам положена отсрочка, пожалуйста. Только своевременно подайте документы в орган местного военного управления. Никаких повесток не будет», – отметил глава Минобороны.

При этом он не исключил факты нарушений. По каждому случаю будут разбираться, заверил Жаксылыков.

«Очень много идет обращений, когда молодые люди действительно поступили в вуз, сдали ЕНТ и их уже зачислили, но они документ не сдали. Потом они обращаются к нам на сайт и говорят о своей ситуации. Справочку сдайте, и мы предоставим право отсрочки», – пояснил министр обороны.