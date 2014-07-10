Справочник для начинающих бизнесменов издали в Казахстане

Общество
Сергей Осанов

Как сообщил на брифинге заместитель председателя правления НПП Нуржан Альтаев, издано 30 тыс. экземпляров путеводителя для начинающего предпринимателя. Справочник вместил в себя массу полезной информации.

"Издание, не имеющее аналогов в Казахстане, содержит перечень наиболее актуальных бизнес-проектов, стоимость которых не превышает 10 миллионов тенге. Причем по каждому из них детально расписаны финансовые расчеты, объемы инвестиционных вложений, технология производства, сроки окупаемости, маркетинговый план и иная необходимая информация", – рассказал Нуржан Альтаев.

По его словам, справочник – хорошее подспорье для студентов, безработных, начинающих и опытных предпринимателей, им также могут воспользоваться те, кто желает самостоятельно открыть свой бизнес.

"Изначально специализированное бизнес-пособие появилось в Южно-Казахстанской области, где многие предприниматели благодаря ему смогли успешно начать свое дело. К примеру, пять человек в ЮКО, подробно изучив справочник, занялись малым бизнесом, что и стало поводом для его более масштабного тиражирования среди населения страны", – отметил заместитель председателя правления НПП.

Сейчас справочник бесплатно распространяется по всем областям через региональные палаты предпринимателей. Его также можно скачать на сайте НПП. Более того, палата намерена обучать сельчан малым видам проектов, указанных в бизнес-пособии, создавая в каждом районе школы предпринимательства.
На презентации справочника вице-министр культуры Жанай Омаров, отмечая успешность популярного среди населения издания, высоко оценил пользу совместного проекта.

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