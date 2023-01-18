"Спрос будет жестким. Нельзя подвести население" – Кульгинов о реализации нацпроектов

Правительство , Экономика
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По его словам, курирующие заместители акимов будут нести персональную ответственность.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область ознакомился с ходом реализации проекта по повышению доходов сельского населения «Ауыл аманаты», нацпроектов «Модернизация сельского здравоохранения», «Комфортная школа», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Вице-премьер Алтай Кульгинов встретился с первыми участниками проекта по повышению доходов сельского населения. Участниками программы «Ауыл аманаты» в области станут почти 43 тыс. жителей из 24 сельских округов области. Это позволит реализовать почти 2200 проектов по линии птицеводства, 342 – по растениеводству, 224 – в сфере малого бизнеса, 24 – по оснащению кооперативов и др.

Так, по данным акимата Актюбинской области, реализация программы позволит сократить количество безработных на 41,4%, получателей адресной социальной помощи на 49,3%. Средний доход семьи увеличится на 192%.

Алтай Кульгинов отметил, что по поручению главы государства проект по повышению доходов сельского населения с 2023 года будет масштабирован по всей стране с учетом специфики и социально-экономического развития регионов. Для этих целей из республиканского бюджета выделено свыше 50 млрд тг. Программа позволяет выдавать сельчанам льготные микрозаймы под 2,5% годовых.

Алтай Кульгинов также ознакомился с ходом работы Центра обработки заявок и Центра по обучению в рамках проекта «Ауыл аманаты».

Кроме того, в регионах страны также началась реализация национальных проектов «Модернизация сельского здравоохранения», «Комфортная школа».

Вице-премьер посетил Хромтаускую районную больницу. На базе данной больницы в рамках нацпроекта планируется открытие межрайонной центральной районной больницы. Сейчас больница охватывает чуть более 45 тыс. человек, и находится в 90 км от Актобе. Открытие межрайонной центральной больницы за счет создания ЧКВ-центра, инсультного центра, травматологической и хирургической помощи 2 уровня позволит значительно улучшить качество и расширить количество оказания медуслуг, увеличить охват населения почти в два раза. Тем самым, медицинская помощь населению близлежащих районов будет доступна в рамках «золотого часа».

Итоги рабочей поездки были подведены на совещании, участие в котором приняли также заместители акимов Атырауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей, вице-министры здравоохранения, труда и соцзащиты, просвещения, сельского хозяйства, культуры и спорта, нацэкономики и др.

«Перед нами стоит задача повысить благосостояние народа. В ряде регионов по поручению Главы государства запущена реализация проекта по повышению доходов сельского населения. В текущем году проект «Ауыл аманаты» будет запущен по всех регионах страны. Он позволит создать новые постоянные рабочие места, выпускать свою продукцию, сократить количество получателей АСП, в целом повысит привлекательность самих сел и регионов», — сказал Алтай Кульгинов.

Тем не менее, по словам вице-премьера, необходимо строить должную инфраструктуру, чтобы дети могли получать качественное образование, жители — медуслуги.

«В этом году регионы должны приступить к строительству 300 объектов первичной медико-санитарной помощи, 221 комфортной школы. Акиматы регионов должны с большой ответственностью подойти к реализации проектов: своевременно приступить к строительству, контролировать качество строящихся объектов. Спрос за реализацию будет жестким. Курирующие заместители будут нести персональную ответственность. Данные соцобъекты необходимы регионам, сельчанам. Нельзя подвести жителей», — сказал Алтай Кульгинов.

Ранее вице-премьер посетил Жамбылскую область, где были поставлены задачи по качественной реализации нацпроектов также перед акиматами Алматинской, Туркестанской, Жетысуской областей.

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